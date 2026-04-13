الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محكمة فرنسية تدين شركة شهيرة للبناء بتهمة تمويل الإرهاب في سوريا وتغريمها ملايين

فرناس حفظي

أدانت محكمة الجنايات في باريس شركة Lafarge الفرنسية للإسمنت، بتهمة تمويل منظمة إرهابية، على خلفية أنشطتها في سوريا خلال الفترة 2013–2014.


وبحسب ما أوردته وكالة الأناضول، قضت المحكمة بإدانة الشركة إلى جانب 8 أشخاص، بعد ثبوت تقديم مدفوعات مالية لعدة جماعات مسلحة، من بينها تنظيم داعش، تحت غطاء “مدفوعات أمنية”.


وأوضحت رئيسة المحكمة أن إدارة لافارج اتخذت قرار مواصلة نشاطها في سوريا رغم الظروف الأمنية، وأن الاتفاق على هذه المدفوعات جرى خلال اجتماع داخلي في سبتمبر 2012.


ووفق حيثيات الحكم، بلغت قيمة المبالغ المدفوعة نحو 5.6 ملايين يورو، وذهبت إلى ثلاث جماعات مسلحة كانت تنشط في المنطقة، من بينها تنظيم داعش، بهدف تأمين استمرار تشغيل مصنع الشركة.


وتعود فصول القضية إلى عام 2017 حين فُتح تحقيق موسّع بشأن تمويل الإرهاب، قبل أن تتطور لاحقًا لتشمل اتهامات إضافية مرتبطة بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية، وسط طعون واستئنافات متتالية أعادت فتح الملف أكثر من مرة أمام القضاء الفرنسي.

