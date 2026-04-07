سوريا وتركيا توقعان اتفاقية تعاون اقتصادي وتجاري لتعزيز الشراكة الثنائية

وقعت سوريا وتركيا، اليوم الثلاثاء، اتفاقية تعاون اقتصادي وتجاري، في ختام الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة بين البلدين، الذي استضافته مدينة إسطنبول، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي وتوسيع مجالات الشراكة الاقتصادية.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن الاتفاقية تركز على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار، وتسهيل حركة السلع والخدمات، إضافة إلى توسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع إقامة مشاريع استثمارية مشتركة، وتطوير التعاون في عدد من القطاعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك.