استهدف شخصية دينية في سوريا .. إحباط مخطط تخريبي في دمشق وضبط 5 متهمين

افاد مصدرفي وزارة الداخلية السورية، اليوم السبت بأن السلطات في العاصمة السورية دمشق أحبطت مخططاً تخريبياً، بعد عملية أمنية أسفرت عن إلقاء القبض على خلية مكوّنة من 5 أشخاص مرتبطة بجهة خارجية.

وأوضح المصدر في تصريحات لوسائل اعلام محلية، أن العملية شملت أيضاً تفكيك عبوة ناسفة كانت معدّة لاستهداف إحدى الشخصيات الدينية في المدينة.

وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية تواصل جهودها لملاحقة المتورطين في أعمال تهدد أمن البلاد.

كما شدد على أن "وزارة الداخلية لن تتهاون مع أي محاولات تستهدف تقويض إرساء استقرار البلاد".