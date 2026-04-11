للمرة الأولي.. مكتب شهباز يعلن بدء المحادثات الثلاثية بين إيران وأمريكا وباكستان

أكدت وكالة فارس بدء المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في إسلام آباد، فيما أفادت وكالة أنباء عزام أن مكتب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أعلن بدء عملية التفاوض.

ترأس نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس الوفد الأمريكي، ورافقه المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتاكوف وجاريد كوشنر.

ومن الجانب الباكستاني، حضر الاجتماع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية إسحاق دار ووزير الداخلية سيد محسن رضا نقوي.

ورحب شهباز شريف بالتزام الجانبين بالانخراط البناء، مؤكداً أن إسلام آباد مستعدة لمواصلة دورها الميسر لدفع المحادثات والمساعدة في ضمان سلام دائم في المنطقة.

لعبت باكستان سابقاً دور الوسيط والميسر في العديد من العمليات الدبلوماسية الإقليمية، وهي تحاول تعزيز مكانتها في التطورات السياسية في جنوب آسيا وخارجها.



تُعقد هذه الاجتماعات في وقت لا تزال فيه التوترات في المنطقة مرتفعة، وتأمل الأطراف أن تصل المفاوضات إلى نتيجة إيجابية.