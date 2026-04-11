إيران : نقلنا مطالبنا الـ10 لـ باكستان .. والمفاوضات بدأت فعليا

قالت وزارة الخارجية الإيرانية إنه تم نقل مطالب طهران الـ10 للمسؤولين في باكستان دون غموض، مشيرة إلى أن المفاوضات بدأت فعليا في إسلام آباد.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي أنه "منذ وصولنا إلى إسلام آباد، بدأت المفاوضات بشكل ما"، مضيفا: "استمرت محادثات قاليباف وعراقجي مع الجانب الباكستاني لمدة تتراوح بين ساعتين ونصف. وتم نقل ملاحظات ووجهات نظر ومطالب إيران إلى الجانب الباكستاني بناءً على نفس الحزمة المقترحة المكونة من 10 بنود".

وأشار بقائي إلى أن "كان من المهم بالنسبة لنا أن نعبر عن وجهات نظر بلدنا دون أي غموض"، منوها إلى أنه "بينما أتحدث إليكم الآن، لا تزال هذه المحادثات مستمرة، وقاليباف والوفد المرافق له منشغلون بتبادل الآراء مع الجانب الباكستاني".

كما قال: "يد القوات المسلحة على الزناد، وجهاز الدبلوماسية يراقب أصغر التفاصيل للرد في الوقت المناسب. أكدنا منذ البداية أننا عندما نقول وقف إطلاق النار، فهذا يعني وقف إطلاق النار حقيقة".

وتابع: "بينما يقوم جهاز الدبلوماسية بعمله، فإننا نراقب بدقة، ونحن على اتصال وثيق بالقوات المسلحة للإبلاغ عن أصغر خرق لوقف إطلاق النار. وحيثما دعت الحاجة، يرد المدافعون عن الوطن بحزم وسرعة. وفي الوقت نفسه، نتابع الأمر عبر الجهاز الدبلوماسي".

وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن التقارير التي تلقتها طهران جيدة "باستثناء الساعات الأولى من اليوم الأول الذي أُعلن فيه وقف إطلاق النار، حيث لوحظت عدة خروقات، ردت قواتنا المسلحة بحزم وبكل قوة. منذ ذلك الحين وحتى الآن، لم نتلق أي تقرير يفيد بحدوث خرق جاد لوقف إطلاق النار ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وختم: "اليوم كانت هناك حالة أو حالتان يحتمل أن تشكلا أرضية لخرق وقف إطلاق النار. تم تقديم تذكير وتحذير بسرعة وبجدية شديدة، فقام العدو بتصحيح إجراءاته بسرعة كبيرة".

