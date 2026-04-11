قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تغريدة نارية.. خامنئي يصف مقتل كمال خرازي بـ«وصمة عار»
ترامب: سنعرف قريباً إذا كانت المفاوضات تجري بحسن نية أم لا
تحطم مسيرة بالقرب من دبلوماسيين أمريكيين.. والنواب العراقي يبدأ إجراءات انتخاب الرئيس
نصائح عاجلة من الزراعة لتجنب التسمم بالفسيخ والرنجة
اشتباك ناري في جنوب لبنان.. إصابة جنديين إسرائيليين بنيران حزب الله
الجو هيقلب.. «الأرصاد» تحذر من طقس شم النسيم 2026
مقتل 17 شخصا وإصابة 7 آخرين في غارات إسرائيلية على لبنان منذ الصباح
وزير النقل يكشف تفاصيل المرحلة الثانية من الأتوبيس الترددي قبل الافتتاح
وزير التعليم يهنئ البابا تواضروس بحلول عيد القيامة المجيد
الرئيس السيسي يشدد على استخدام الدولة لكل آليات ضبط السوق لمنع الغلاء والمضاربات
الثقافة تكشف الاستعدادات النهائية لحفلات شم النسيم وعيد القيامة المجيد
الجيش اللبناني يحذر من أي تحركات داخلية خطيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إيران : نقلنا مطالبنا الـ10 لـ باكستان .. والمفاوضات بدأت فعليا

الخارجية الإيرانية: نقلنا مطالبنا الـ10 لباكستان دون غموض والمفاوضات بدأت فعليا
هاجر رزق

قالت وزارة الخارجية الإيرانية إنه تم نقل مطالب طهران الـ10 للمسؤولين في باكستان دون غموض، مشيرة إلى أن المفاوضات بدأت فعليا في إسلام آباد.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي أنه "منذ وصولنا إلى إسلام آباد، بدأت المفاوضات بشكل ما"، مضيفا: "استمرت محادثات قاليباف وعراقجي مع الجانب الباكستاني لمدة تتراوح بين ساعتين ونصف. وتم نقل ملاحظات ووجهات نظر ومطالب إيران إلى الجانب الباكستاني بناءً على نفس الحزمة المقترحة المكونة من 10 بنود".

وأشار بقائي إلى أن "كان من المهم بالنسبة لنا أن نعبر عن وجهات نظر بلدنا دون أي غموض"، منوها إلى أنه "بينما أتحدث إليكم الآن، لا تزال هذه المحادثات مستمرة، وقاليباف والوفد المرافق له منشغلون بتبادل الآراء مع الجانب الباكستاني".

كما قال: "يد القوات المسلحة على الزناد، وجهاز الدبلوماسية يراقب أصغر التفاصيل للرد في الوقت المناسب. أكدنا منذ البداية أننا عندما نقول وقف إطلاق النار، فهذا يعني وقف إطلاق النار حقيقة".

وتابع: "بينما يقوم جهاز الدبلوماسية بعمله، فإننا نراقب بدقة، ونحن على اتصال وثيق بالقوات المسلحة للإبلاغ عن أصغر خرق لوقف إطلاق النار. وحيثما دعت الحاجة، يرد المدافعون عن الوطن بحزم وسرعة. وفي الوقت نفسه، نتابع الأمر عبر الجهاز الدبلوماسي".

وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن التقارير التي تلقتها طهران جيدة "باستثناء الساعات الأولى من اليوم الأول الذي أُعلن فيه وقف إطلاق النار، حيث لوحظت عدة خروقات، ردت قواتنا المسلحة بحزم وبكل قوة. منذ ذلك الحين وحتى الآن، لم نتلق أي تقرير يفيد بحدوث خرق جاد لوقف إطلاق النار ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وختم: "اليوم كانت هناك حالة أو حالتان يحتمل أن تشكلا أرضية لخرق وقف إطلاق النار. تم تقديم تذكير وتحذير بسرعة وبجدية شديدة، فقام العدو بتصحيح إجراءاته بسرعة كبيرة".
 

وزارة الخارجية الإيرانية إسلام آباد طهران باكستان إيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

5 أيام إجازة متواصلة.. تفاصيل أطول عطلة رسمية في إبريل

5 أيام إجازة متواصلة.. تفاصيل أطول عطلة رسمية في إبريل بعد قرار الحكومة

ميدو واسرته

أنت أعلم بوجع قلبي.. منشور مؤثر من زوجة ميدو بسبب أزمة نجلها

مجتبى خامنئي

وجه مشوه وساق مفقودة.. تفاصيل صادمة عن حالة المرشد الإيراني الصحية وموعد ظهوره

شقق اسكان اجتماعي

خليك جاهز.. الأوراق المطلوبة للحصول على شقق اللإسكان الاجتماعي 2026

أسعار الطماطم

بعد ارتفاع كبير.. الطماطم تفاجئ الجميع بانخفاض جديد| بكام الكيلو؟

بيزيرا

المعركة انتهت.. رد فعل مثير من خوان بيزيرا بعد فوز الزمالك على شباب بلوزداد

وزير التربية والتعليم

اجازة غداً للطلاب والمعلمين الأقباط بجميع المدارس بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة

عيد القيامة

هل الأحد 12 أبريل إجازة رسمية للموظفين في القطاعين العام والخاص؟

ترشيحاتنا

آية عبدالرحمن

آية عبد الرحمن: زوجي وقف بجوارى وساندنى كثيرا فى حياتي

فيلم الحلم

عرض فيلم «الحلم» في مركز الثقافة السينمائية بمناسبة عيد الأم

حمزة العيلي

حمزة العيلي من احتفالية دعم طيف التوحد: التوعية الجسر الحقيقي لدمج هؤلاء الأطفال

بالصور

بوجاتي تصنع موتوسيكل فائق السرعة من ألياف الكربون

بوجاتي
بوجاتي
بوجاتي

لوك مختلف.. ياسمين صبري تخطف الانظار بظهورها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

دودج تكشف عن أرخص سيارة خارقة بسعر أقل من 30 ألف دولار

دودج
دودج
دودج

غير تقليدي.. هنا الزاهد تخطف الانظار بأحدث جلسة تصوير

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

المزيد