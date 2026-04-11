الجيش اللبناني يحذر من أي تحركات داخلية خطيرة

حذر الجيش اللبناني من “أي تحرّك قد يعرّض الاستقرار والسلم الأهلي إلى الخطر، أو يؤدي إلى الاعتداء على الأملاك العامة والخاصة”.

جاء ذلك بعدما رصد الجيش "دعوات للمواطنين تحثهم على التجمع والاحتجاج سعياً إلى تحقيق عدة مَطالب"، في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على مختلف المناطق اللبنانية، وتزايُد التحديات التي تواجهها البلاد.

وقالت قيادة الجيش في بيان إنها "إذ تؤكد احترامها لحقّ التعبير السلمي عن الرأي، فإنها تحذّر بشدّة من أيّ تحرّك قد يعرّض الاستقرار والسلم الأهلي إلى الخطر، أو يؤدي إلى الاعتداء على الأملاك العامة والخاصة".

ودعا الجيش المواطنين إلى "التجاوب مع توجيهات الوحدات العسكرية المنتشرة".

وشدد الجيش على أنه سـ"يتدخل بحزم لمنع أي مساس بالاستقرار الداخلي، في وقت يحتاج فيه لبنان إلى أعلى درجات الوعي والمسئولية".