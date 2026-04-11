رئيس وزراء باكستان: محادثات إسلام أباد مصيرية لوقف إطلاق النار

وصف رئيس وزراء باكستان شهباز شريف، السبت، محادثات إسلام آباد بأنها فرصة مصيرية لتحويل الهدنة القائمة إلى وقف دائم لإطلاق النار.

و وصل وفد أمريكي رفيع المستوى، برئاسة نائب الرئيس جيه.دي. فانس، برفقة المبعوث الخاص الأميركي ستيف ويتكوف، ومستشار الرئيس جاريد كوشنر، إلى باكستان اليوم السبت للمشاركة في المحادثات المرتقبة في إسلام آباد.

و أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، بأن الوفد الإيراني المفاوض في محادثات السلام الأمريكية الإيرانية، اجتمع برئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف.

وذكر التلفزيون الإيراني الرسمي أن الوفد الإيراني، بقيادة محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي، اجتمع برئيس وزراء باكستان قبيل بدء المفاوضات مع واشنطن.

وكان فريق التفاوض الإيراني، برئاسة رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، الذي يضم وزير الخارجية عباس عراقجي، قد التقى مساء أمس الجمعة مع قائد الجيش الباكستاني، المارشال عاصم منير.

تأتي تلك الاجتماعات قبل محادثات بالغة الأهمية بين إيران وأميركا في إسلام آباد، تهدف إلى التوصل إلى نهاية دائمة للحرب في الشرق الأوسط.