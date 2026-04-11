الغضب الأوروبي يتصاعد.. سلوفينيا تنضم إلى إسبانيا لتعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل

أدانت حكومة سلوفينيا، بشدة الهجمات الإسرائيلية المستمرة على لبنان، التي تتضمن استهدافا عشوائيا لمناطق مزدحمة بالسكان.

وأكد الإدانة رئيس وزرائها روبرت جولوب.

وأشار جولوب في تصريحات له إلى أن هذه العمليات أسفرت عن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين، بمن فيهم الأطفال، مؤكدا أنها تتم بأسوأ طريقة ممكنة تمثل"انتهاكا صارخا للقانون الدولي".

حذر رئيس الوزراء السلوفيني من أن استمرار هذه الممارسات يعرقل جهود السلام ويزيد من معاناة الشعب اللبناني، محذرا من تداعيات استمرار التصعيد.

وفي سياق متصل، أعلن جولوب انضمام بلاده إلى دعوة نظيره الإسباني بيدرو سانشيز لتعليق اتفاقية الشراكة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والكيان الصهيوني.

وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لضمان عدم تحول لبنان إلى "غزة جديدة"، مؤكدا على أهمية وقف الأعمال العسكرية التي تهدد الاستقرار الإقليمي.

