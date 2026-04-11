رئيس وزراء باكستان يلتقي نائب ترامب.. وهذا ما جرى تأكيده

أشاد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف بالتزام وفدي إيران والولايات المتحدة بالانخراط البناء في محادثات وقف إطلاق النار التي تستضيفها بلاده، اليوم السبت.

وقال شريف، في بيان عقب لقائه بنائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس في إسلام أباد، إنه يأمل أن تشكل هذه المحادثات خطوة في تحقيق سلام دائم بالمنطقة.

وجدد رئيس الوزراء الباكستاني تأكيده على تطلع إسلام أباد لمواصلة دورها في تيسير الجهود بين الطرفين، بما يسهم في إحراز تقدم نحو سلام مستدام في المنطقة.

وعقد شريف اجتماعاً مع فانس، برفقة المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر.

فيما ضمّ وفد رئيس الوزراء نائبه ووزير الخارجية محمد إسحاق دار، ووزير الداخلية سيد محسن رضا نقوي.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية بأن رئيس وفد التفاوض الإيراني محمد باقر قاليباف التقى شريف في إسلام أباد، قبل انطلاق المفاوضات مع الجانب الأمريكي.