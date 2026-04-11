إلغاء آلاف الرحلات.. أزمة وقود الطائرات تضع مطارات أوروبا على حافة الشلل

أطلق مجلس المطارات الدولي في أوروبا (ACI Europe) تحذيراً شديد اللهجة، مؤكداً أن القارة العجوز باتت على بعد ثلاثة أسابيع فقط من مواجهة "نقص منهجي" في وقود الطائرات، ما لم تتم إعادة فتح مضيق هرمز وضمان استقرار تدفقات الطاقة العالمية.

وبحسب وكالة "بلومبرج"؛ تأتي هذه الأزمة نتيجة التصعيد العسكري المستمر في الشرق الأوسط منذ أواخر فبراير الماضي، الذي أدى إلى توقف شبه كامل لشحنات الوقود المكرر القادمة من الخليج العربي، حيث تعتمد أوروبا على تلك المنطقة لتأمين ما بين 40% إلى 60% من احتياجاتها من كيروسين الطائرات.

وقفزت أسعار وقود الطائرات إلى مستويات تاريخية، حيث تراوح سعر البرميل بين 150 و200 دولار، بزيادة تجاوزت 110% عما كانت عليه قبل الصراع.

وقد بدأت مطارات إيطالية (مثل ميلانو البندقية وبولونيا) بالفعل في تنفيذ خطة تقنين إجبارية، حيث لا يُسمح للطائرات في الرحلات القصيرة بالتزود بأكثر من 2,000 لتر، وهو ما لا يكفي لتحليق ساعة واحدة.

كما بدأت شركات طيران كبرى مثل "رايان إير" في إلغاء آلاف الرحلات المجدولة لشهر أبريل، بينما وضعت "لوفتهانزا" الألمانية خطط طوارئ لاحتمالية "تجميد" أجزاء من أسطولها.

وفي رسالة وجهها "أوليفييه جانكوفيك"، المدير العام لـ ACI Europe، إلى المفوضية الأوروبية، انتقد غياب التنسيق الجماعي لمراقبة مخزونات الوقود، وطالب باتخاذ إجراءات فورية منها الشراء الجماعي الموحد لوقود الطائرات على مستوى الاتحاد الأوروبي.