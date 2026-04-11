إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
مفاجأة صادمة.. الصين تشتري النفط الإيراني بسعر أعلى من خام برنت

تشتري مصافي التكرير الصينية، النفط الخام الإيراني بأسعار أعلى من سعر خام برنت، وذلك للمرة الأولى منذ سنوات، وفقًا لتقرير وكالة رويترز. 

وأشارت الوكالة إلى أن الأسعار ارتفعت نتيجةً للزيادة المتوقعة في مشتريات الهند من النفط الإيراني.

وأفاد مصدران تجاريان لم يُكشف عن اسميهما للوكالة بأن اثنتين على الأقل من مصافي التكرير الصغيرة (المعروفة باسم "مصافي الشاي") اشترتا شحنات من النفط الإيراني الخفيف بأسعار أعلى تتراوح بين 1.50 و2 دولار أمريكي للبرميل مقارنةً بخام برنت هذا الشهر، وذلك بعد أن رفعت الولايات المتحدة مؤقتًا العقوبات المفروضة على هذه السلعة بهدف ضبط الأسعار العالمية.

وتسعى الهند، التي أوقفت استيراد النفط الخام الإيراني عام 2019 امتثالًا للعقوبات الأمريكية، جاهدةً الآن لتأمين إمداداتها من النفط الخام، إذ تُشكّل وارداتها من منتجي الشرق الأوسط الآخرين نحو نصف إجمالي مشترياتها من النفط الخام. 

وقد شهدت الإمدادات من الشرق الأوسط انخفاضًا حادًا خلال الأسابيع الماضية بسبب إغلاق مضيق هرمز.

ونتيجةً لذلك، ظهرت تقارير في وقت سابق من هذا الأسبوع تفيد بأن الهند تتوقع وصول أول شحنة من النفط الخام الإيراني إليها منذ سبع سنوات، ومن المقرر وصولها بنهاية الأسبوع. 

عادت الهند أيضاً إلى شراء النفط الخام الروسي بكميات كبيرة، بفضل إعفاء أمريكي منفصل. 

وقفزت واردات الهند من النفط الخام الروسي بنسبة 90% في مارس مقارنةً بفبراير.

في غضون ذلك، حصلت مصافي التكرير الصينية على حصص استيراد جديدة من النفط الخام من بكين، وسارعت إلى استخدامها مع انخفاض الأسعار العالمية إلى ما دون 100 دولار للبرميل وسط محاولات لتأمين وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران.

أصدرت الحكومة الصينية الأسبوع الماضي حصة استيراد من النفط الخام تبلغ 55 مليون طن للمصافي المستقلة. 

وأمرت بكين قطاع التكرير بمواصلة إنتاج الوقود بمعدلات التشغيل المتوسطة للعامين الماضيين لضمان وجود إمدادات كافية من الوقود للسوق المحلية، على الرغم من ارتفاع تكاليف المصافي التي تُقلل من هوامش أرباحها.

الصين تشتري النفط الإيراني النفط الإيراني مصافي الشاي مصافي التكرير الأسعار العالمية النفط الخام الروسي

