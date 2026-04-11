بريطانيا: أوكرانيا قادرة على لعب دورٍ هام في مضيق هرمز

أفادت وكالة رويترز أن وزير القوات المسلحة البريطاني صرّح بأن أوكرانيا قادرة على لعب دورٍ هام في الجهود الدولية لتأمين مضيق هرمز، مشيداً بتقنية الطائرات المسيّرة الأوكرانية باعتبارها من بين الأفضل في العالم.

وقد نظّمت بريطانيا هذا الشهر محادثاتٍ بين أكثر من 30 دولة حول كيفية إعادة فتح المضيق، في ظل الحصار الإيراني الذي عرقل إمدادات النفط إلى الاقتصاد العالمي عقب الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران.

وقال آل كارنز خلال زيارةٍ إلى كييف: "تمتلك أوكرانيا بعضاً من أفضل التقنيات في العالم التي طوّرتها هنا خلال الحرب. أعتقد أن هذه التقنيات قد تكون مفيدة في الشرق الأوسط، كما نرى بالفعل في مواجهة طائرات شاهد المسيّرة، وصولاً إلى مضيق هرمز".