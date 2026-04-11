قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تغريدة نارية.. خامنئي يصف مقتل كمال خرازي بـ«وصمة عار»
ترامب: سنعرف قريباً إذا كانت المفاوضات تجري بحسن نية أم لا
تحطم مسيرة بالقرب من دبلوماسيين أمريكيين.. والنواب العراقي يبدأ إجراءات انتخاب الرئيس
نصائح عاجلة من الزراعة لتجنب التسمم بالفسيخ والرنجة
اشتباك ناري في جنوب لبنان.. إصابة جنديين إسرائيليين بنيران حزب الله
الجو هيقلب.. «الأرصاد» تحذر من طقس شم النسيم 2026
مقتل 17 شخصا وإصابة 7 آخرين في غارات إسرائيلية على لبنان منذ الصباح
وزير النقل يكشف تفاصيل المرحلة الثانية من الأتوبيس الترددي قبل الافتتاح
وزير التعليم يهنئ البابا تواضروس بحلول عيد القيامة المجيد
الرئيس السيسي يشدد على استخدام الدولة لكل آليات ضبط السوق لمنع الغلاء والمضاربات
الثقافة تكشف الاستعدادات النهائية لحفلات شم النسيم وعيد القيامة المجيد
الجيش اللبناني يحذر من أي تحركات داخلية خطيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

البيت الأبيض: أنباء الموافقة على الإفراج عن أصول إيرانية غير صحيحة

القسم الخارجي

في تطور جديد يعكس حساسية الملف الإيراني داخل الإدارة الأمريكية، نفى البيت الأبيض صحة تقارير إعلامية تحدثت عن موافقة واشنطن على الإفراج عن أصول مالية تابعة لإيران، مؤكداً أن هذه المعلومات “غير دقيقة ولا تعكس الموقف الرسمي للولايات المتحدة”.

يأتي هذا النفي في وقت تتزايد فيه التكهنات حول خلفيات المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران، والتي تجرى بوساطات إقليمية ودولية في محاولة لخفض التوتر ومنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع.

نفي رسمي يضع حدًا للتقارير

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن ما تم تداوله بشأن موافقة الولايات المتحدة على الإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة “لا أساس له من الصحة”، مؤكدة أن السياسة الأمريكية تجاه هذه الأصول لم يطرأ عليها أي تغيير.

وشددت على أن أي خطوات تتعلق بالأموال الإيرانية تخضع لمراجعات دقيقة ضمن إطار العقوبات المفروضة على طهران، وأن مثل هذه القرارات لا يمكن أن تُتخذ خارج المسار الرسمي أو من خلال تسريبات إعلامية.

ويأتي هذا النفي بعد تقارير إعلامية أشارت إلى وجود تفاهمات أولية بين الجانبين تتضمن تخفيفًا محدودًا للعقوبات مقابل خطوات تهدئة إقليمية، وهو ما سارعت واشنطن إلى نفيه بشكل قاطع.

أصول إيران.. ملف شائك في العلاقات الثنائية

ويعد ملف الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج أحد أكثر الملفات حساسية في العلاقة بين الولايات المتحدة وإيران، إذ ترتبط به قضايا اقتصادية وسياسية معقدة، خاصة في ظل العقوبات الأمريكية المفروضة منذ سنوات.

وتعتبر طهران أن الإفراج عن هذه الأصول خطوة أساسية لبناء الثقة في أي مسار تفاوضي، بينما ترى واشنطن أن أي تخفيف يجب أن يكون مشروطًا بتنازلات واضحة من الجانب الإيراني، خصوصًا فيما يتعلق بالبرنامج النووي والنشاطات الإقليمية.

تزامن مع مفاوضات إقليمية حساسة

يأتي هذا الجدل بالتزامن مع تحركات دبلوماسية مكثفة تقودها أطراف إقليمية، بينها باكستان ودول خليجية، لاستضافة أو تسهيل محادثات غير مباشرة بين الجانبين، في محاولة لاحتواء التوتر المتصاعد في المنطقة.

وكانت تقارير سابقة قد تحدثت عن دور وسطاء في تقريب وجهات النظر، إلا أن نفي البيت الأبيض الأخير يعكس استمرار الفجوة بين الطرفين، وصعوبة الوصول إلى تفاهمات سريعة بشأن القضايا الاقتصادية والسياسية العالقة.

ويرى مراقبون أن توقيت النفي الأمريكي يحمل رسالة سياسية واضحة، مفادها أن واشنطن لا ترغب في إعطاء انطباع بأنها تقدم تنازلات أحادية لطهران دون مقابل.

كما يعكس النفي حرص الإدارة الأمريكية على ضبط الإيقاع الإعلامي للمفاوضات، ومنع تسريب معلومات قد تؤثر على موقفها التفاوضي أو تثير ردود فعل داخلية وخارجية.

الأصول الإيرانية إيران واشنطن باكستان مفاوضات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

5 أيام إجازة متواصلة.. تفاصيل أطول عطلة رسمية في إبريل

5 أيام إجازة متواصلة.. تفاصيل أطول عطلة رسمية في إبريل بعد قرار الحكومة

ميدو واسرته

أنت أعلم بوجع قلبي.. منشور مؤثر من زوجة ميدو بسبب أزمة نجلها

مجتبى خامنئي

وجه مشوه وساق مفقودة.. تفاصيل صادمة عن حالة المرشد الإيراني الصحية وموعد ظهوره

شقق اسكان اجتماعي

خليك جاهز.. الأوراق المطلوبة للحصول على شقق اللإسكان الاجتماعي 2026

أسعار الطماطم

بعد ارتفاع كبير.. الطماطم تفاجئ الجميع بانخفاض جديد| بكام الكيلو؟

بيزيرا

المعركة انتهت.. رد فعل مثير من خوان بيزيرا بعد فوز الزمالك على شباب بلوزداد

وزير التربية والتعليم

اجازة غداً للطلاب والمعلمين الأقباط بجميع المدارس بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة

عيد القيامة

هل الأحد 12 أبريل إجازة رسمية للموظفين في القطاعين العام والخاص؟

ترشيحاتنا

مفتي الهند خلال افتتاح العام الجامعي

انطلاق العام الجامعي الجديد بمركز الثقافة السنية برئاسة مفتي الهند

ما يشترط على الأسرة التي تريد كفالة اليتيم

ما يشترط على الأسرة التي تريد كفالة اليتيم؟.. الإفتاء توضح

نقابة القراء تحذر من التعامل مع هذا الشخص لمخالفته أحكام التجويد

نقابة القراء تحذر من التعامل مع هذا الشخص لمخالفته أحكام التجويد

بالصور

بوجاتي تصنع موتوسيكل فائق السرعة من ألياف الكربون

بوجاتي
بوجاتي
بوجاتي

لوك مختلف.. ياسمين صبري تخطف الانظار بظهورها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

دودج تكشف عن أرخص سيارة خارقة بسعر أقل من 30 ألف دولار

دودج
دودج
دودج

غير تقليدي.. هنا الزاهد تخطف الانظار بأحدث جلسة تصوير

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

المزيد