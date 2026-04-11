إيران تعلن الخطوط الحمراء.. طهران تضع شروطها على طاولة مفاوضات إسلام أباد

أفاد التلفزيون الإيراني بأن وفد طهران في محادثات إسلام آباد أبلغ رئيس وزراء باكستان شهباز شريف، بمقترحات طهران وخطوطها الحمراء، في المفاوضات مع الولايات المتحدة.

وأوضح التلفزيون الإيراني، أن الخطوط الحمراء "تشمل مضيق هرمز، ودفع تعويضات عن الحرب، والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، ووقف إطلاق النار في أنحاء المنطقة".

وفي وقت سابق، وصف رئيس وزراء باكستان شهباز شريف، محادثات إسلام آباد بأنها فرصة مصيرية لتحويل الهدنة القائمة إلى وقف دائم لإطلاق النار.

ووصل وفد أمريكي رفيع المستوى، برئاسة نائب الرئيس جيه.دي. فانس، برفقة المبعوث الخاص الأميركي ستيف ويتكوف، ومستشار الرئيس جاريد كوشنر، إلى باكستان اليوم السبت للمشاركة في المحادثات المرتقبة في إسلام آباد.

و أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، بأن الوفد الإيراني المفاوض في محادثات السلام الأمريكية الإيرانية، اجتمع برئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف.

وذكر التلفزيون الإيراني الرسمي أن الوفد الإيراني، بقيادة محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي، اجتمع برئيس وزراء باكستان قبيل بدء المفاوضات مع واشنطن.

كان فريق التفاوض الإيراني، برئاسة رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، الذي يضم وزير الخارجية عباس عراقجي، قد التقى مساء أمس الجمعة مع قائد الجيش الباكستاني، المارشال عاصم منير.

تأتي تلك الاجتماعات قبل محادثات بالغة الأهمية بين إيران وأميركا في إسلام آباد، تهدف إلى التوصل إلى نهاية دائمة للحرب في الشرق الأوسط.