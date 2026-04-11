تحطم مسيرة بالقرب من دبلوماسيين أمريكيين.. والنواب العراقي يبدأ إجراءات انتخاب الرئيس

قال مسئول أمني عراقي كبير إن طائرة مسيرة تحطمت بالقرب من مجموعة من الدبلوماسيين الأمريكيين داخل حرم مطار بغداد أثناء مرافقتهم لصحفي أمريكي تم إطلاق سراحه بعد عملية اختطاف حديثة.

سلط هذا التقرير الضوء على بيان أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية يوم الخميس، جاء فيه أنها استدعت سفير العراق لدى واشنطن للتعبير عن "إدانة شديدة" للهجمات التي شنتها جماعات موالية لإيران على المصالح الأمريكية، "بما في ذلك كمين 8 أبريل الذي استهدف دبلوماسيين أمريكيين في بغداد".

منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط في 28 فبراير، تعرضت السفارة الأمريكية في بغداد ومركز لوجستي ودبلوماسي داخل مطار المدينة لهجمات متكررة بالصواريخ والطائرات بدون طيار، وتم اعتراض معظمها.

أعلنت الجماعات المسلحة الموالية لإيران في العراق مسئوليتها عن هجمات يومية على "قواعد العدو" في البلاد والمنطقة، لكنها قالت يوم الأربعاء إنها ستعلق عملياتها بعد الإعلان عن وقف مؤقت لإطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

لكن بعد ساعات، أفادت السفارة الأمريكية بتجدد هجمات الطائرات المسيرة بالقرب من منشأتها في المطار.

وبحسب المسئول العراقي، "تم استهداف مركز الدعم الدبلوماسي يوم الأربعاء بثلاث طائرات مسيرة".

وأضافوا: "سقط أحدهم على بعد 50 متراً على الأقل من فريق دبلوماسي كان يرافق الصحفية الأمريكية شيلي كيتلسون".

أُطلق سراح كيتلسون من قبل جماعة كتائب حزب الله الموالية لإيران يوم الثلاثاء، بعد أسبوع من اختطافها في بغداد.

وقال المصدر إن الهجوم أدى إلى تأخير مغادرتها العراق، على الرغم من أنها تمكنت من المغادرة بعد بضع ساعات.

من ناحية أخرى، بدأ مجلس النواب العراقي، السبت، إجراءات انتخاب رئيس جديد للجمهورية، فيما قرر الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد، انسحابه من سباق الترشح.

وأفادت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان مقتضب نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، بأن رئيس المجلس هيبت الحلبوسي، أعلن رسمياً انسحاب عبد اللطيف جمال رشيد من قائمة المرشحين.

وأضاف البيان أن عدد المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية انخفض إلى 16 مرشحاً، بعدما كان 18 مرشحاً.

وفي وقت سابق، ذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس أنه عقد جلسته السابعة عشرة ضمن الدورة الانتخابية السادسة، السنة التشريعية الأولى، الفصل التشريعي الأول، والمخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية، بحضور 223 نائباً.

من جانبها، أعلنت كتلة حقوق النيابية مقاطعة جلسة انتخاب رئيس الجمهورية. وقال عضو الكتلة محمد جبار الحسناوي في مؤتمر صحفي إن "كتلة حقوق النيابية قاطعت جلسة مجلس النواب اليوم لانتخاب رئيس الجمهورية احتجاجاً على تأجيل تكليف مرشح الإطار التنسيقي لمنصب رئيس الوزراء في حال انتخاب رئيس الجمهورية".

والجمعة، أعلنت خمس كتل نيابية، حضورها إلى جلسة انتخاب رئيس الجمهورية. وقالت كل من كتلة الإعمار والتنمية، وقوى الدولة الوطنية، وصادقون، وبابليون، وتقدم: إنها "ستحضر إلى جلسة انتخاب رئيس الجمهورية السبت".