الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

تغريدة نارية.. خامنئي يصف مقتل كمال خرازي بـ«وصمة عار»

القسم الخارجي

استهل المرشد الإيراني مجتبى خامنئي موقفه اليوم، السبت، عبر منصة X (تويتر سابقًا) بتغريدة حملت لهجة حادة، وصف فيها مقتل كمال خرازي بأنه “وصمة عار للمستكبرين الأمريكيين والصهاينة”، معتبرًا أن الحادث يعكس استهدافًا مباشرًا للنخبة العلمية والسياسية في إيران.

وجاءت هذه التغريدة بمثابة تمهيد لبيان رسمي لاحق، حمل نفس النبرة التصعيدية، ما يعكس تحول المنصات الرقمية إلى جزء من أدوات الرسائل السياسية الإيرانية في ظل التوتر الإقليمي المتصاعد.

بيان رسمي بنبرة تصعيدية

وفي بيان التعزية الذي أعقب التغريدة، قدم خامنئي رواية رسمية لمقتل خرازي، مؤكدًا أنه “استشهد” متأثرًا بجراحه إثر غارة استهدفت منزله خلال ما وصفه بـ“العدوان الأمريكي الإسرائيلي”.

واستخدم المرشد الإيراني لغة مزدوجة تجمع بين التعزية والتعبئة السياسية، حيث وصف الحادث بأنه “وثيقة فخر” للمجتمع الإيراني، في مقابل كونه “وثيقة عار” لخصوم إيران، في إشارة مباشرة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل.

 

خرازي.. رجل الدبلوماسية الصلبة

ويعد كمال خرازي من أبرز الشخصيات التي لعبت دورًا محوريًا في رسم السياسة الخارجية الإيرانية، حيث شغل مناصب رفيعة، أبرزها وزارة الخارجية، إضافة إلى رئاسته المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية.

وأشار البيان إلى أن خرازي أمضى سنوات طويلة في خدمة الدولة في مجالات متعددة، من العمل الدبلوماسي إلى البحث العلمي، مؤكدًا أنه كان من “الشخصيات البارزة في ميدان السياسة الخارجية” وركيزة في دوائر صنع القرار.

الهجوم الذي أدى إلى مقتل خرازي وزوجته، بحسب الرواية الإيرانية، أثار موجة غضب داخل الأوساط السياسية في طهران، خاصة أنه استهدف شخصية تُعد من “العقول الاستراتيجية” في الدولة.

ويرى مراقبون أن التركيز في الخطاب الإيراني على البعد “العلمي والثقافي” للضحية يهدف إلى تعزيز رواية أن الهجوم لم يكن عسكريًا فحسب، بل يستهدف بنية الدولة الفكرية والسياسية.

 

توقيت حساس ورسائل متعددة

يأتي هذا التصعيد في وقت تشهد فيه المنطقة توترًا غير مسبوق، بالتزامن مع مفاوضات غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة في إسلام أباد، ما يمنح هذه التصريحات أبعادًا تتجاوز التعزية.

فمن جهة، تسعى طهران إلى تثبيت رواية “الاعتداء الخارجي”، ومن جهة أخرى تستخدم هذه الحادثة كورقة ضغط في سياق التفاوض، عبر رفع سقف الخطاب السياسي.

ما يلفت الانتباه أن البداية كانت بتغريدة قصيرة، لكنها حملت رسائل قوية، قبل أن تتطور إلى بيان رسمي موسع. وهو ما يعكس اعتماد القيادة الإيرانية بشكل متزايد على المنصات الرقمية لإيصال رسائل سريعة ومباشرة، خصوصًا في لحظات الأزمات.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

5 أيام إجازة متواصلة.. تفاصيل أطول عطلة رسمية في إبريل

5 أيام إجازة متواصلة.. تفاصيل أطول عطلة رسمية في إبريل بعد قرار الحكومة

مجتبى خامنئي

وجه مشوه وساق مفقودة.. تفاصيل صادمة عن حالة المرشد الإيراني الصحية وموعد ظهوره

شقق اسكان اجتماعي

خليك جاهز.. الأوراق المطلوبة للحصول على شقق اللإسكان الاجتماعي 2026

أسعار الطماطم

بعد ارتفاع كبير.. الطماطم تفاجئ الجميع بانخفاض جديد| بكام الكيلو؟

بيزيرا

المعركة انتهت.. رد فعل مثير من خوان بيزيرا بعد فوز الزمالك على شباب بلوزداد

وزير التربية والتعليم

اجازة غداً للطلاب والمعلمين الأقباط بجميع المدارس بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة

عيد القيامة

هل الأحد 12 أبريل إجازة رسمية للموظفين في القطاعين العام والخاص؟

وحدات سكنية

طرح جديد.. الإسكان توفر 50 ألف شقة في انتظار المتقدمين بهذه المحافظات

ترشيحاتنا

رئيس جامعة كفر الشيخ

رئيس جامعة كفر الشيخ: أعياد المسلمين والمسيحيين تعتبر مناسبات لكل المصريين

الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة

إحالة المسئولين عن مركز شباب البكباشي بالجيزة للشئون القانونية لهذا البسبب

رئيس جامعة بنها

قبل ما تشتري الفسيخ والرنجة .. جامعة بنها تقدم نصائح طبية لتناول الأسماك المملحة في شم النسيم

بالصور

قبل شم النسيم.. ضبط نصف طن "رنجة" غير صالحة للإستهلاك بالحسينية

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

هاجر أحمد تستعرض رشاقتها بظهورها الأخير| شاهد

هاجر أحمد
هاجر أحمد
هاجر أحمد

بوجاتي تصنع موتوسيكل فائق السرعة من ألياف الكربون

بوجاتي
بوجاتي
بوجاتي

لوك مختلف.. ياسمين صبري تخطف الانظار بظهورها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

فيديو

سبب وفاة والد سيمون

سبب مفاجئ.. سيمون تكشف كواليس صادمة وراء وفاة والدها

تريند الفخار

فخار بيتاكل.. ترند غريب على تيك توك يثير القلق وتحذيرات طبية

آية عبدالرحمن

آية عبدالرحمن تروي كواليس حوارها مع الرئيس عبدالفتاح السيسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

المزيد