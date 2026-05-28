الأولى اليوم بالقاهرة.. سارة الزكريا تحيي 3 حفلات في عيد الأضحى

تستعد المطربة اللبنانية سارة الزكريا، لإحياء 3 حفلات متتاليات، تزامنا مع عيد الأضحى المبارك.

وتحيي سارة الزكريا، الحفل الأول لها الليلة 28 مايو في القاهرة بشارع كورنيش النيل، والحفلتين التاليتين في دبي بدولة الإمارات، غدا الجمعة 29 مايو والسبت 30 مايو.

حفلات سارة الزكريا

أغاني سارة الزكريا

طرحت الفنانة سارة الزكريا نجمة أغنية “تيجى نتجوز بالسر” اغنية جديدة بعنوان “أخت رجال” وذلك عبر قناتها على موقع اليوتيوب.

أغنية سارة الزكريا الجديدة “اخت رجال” من كلمات خالد الجراح وتوزيع الين الدبس.

سارة الزكريا

وتصدرت سارة الزكريا، مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أغنية تيجي نتجوز بالسر، وسرعان ما انتشر مقطع الأغنية في العديد من الدول العربية.

بينما أصدر محسن غازي، نقيب الفنانين السوريين، قرارا بمنع سارة زكريا عن الغناء في سوريا، نظرًا لاحتواء أغانيها على ألفاظ خادشة للحياء.

سارة الزكريا صاحبة أغنية تيجي نتجوز بالسر، لم يعرفها الجمهور قبل ذلك بالشكل الكافي، لكن الصدفة التي جعلت أغنية تيجي نتجوز بالسر تريند السوشيال ميديا، جعلت الجمهور يتعرف أكثر على صاحبة الأغنية وهي سارة الزكريا، التي نالت شهرة كبيرة بعد تلك الأغنية الأخيرة.