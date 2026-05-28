قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الدفاع الصينية: نعارض بشدة مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى تايوان
ضحيت بشبابي.. محمد صلاح يوجه رسالة للجماهير المصرية
الميريلاند تجذب زوار عيد الأضحى .. أنشطة ترفيهية وألعاب ومساحات خضراء
هل يجوز تأخير توزيع لحم الأضحية بعد أيام العيد؟ .. الموقف الشرعي
موهبة مانشستر يونايتد.. الأوراق الرابحة بمنتخب روسيا في ودية مصر
5 إجراءات عاجلة لمكافحة الغش في امتحانات الثانوية العامة 2026|ماذا قررت التعليم؟
الصحة: تقديم 22 ألفا و458 خدمة طبية عبر عيادات بعثة الحج المصرية في الأراضي المقدسة
تداعيات الحرب .. النفط والتضخم وأسعار الفائدة يضغطون على دول العالم
إنطلاق امتحانات الثانوية العامة 2026 بعد 23 يوم ..وصدى البلد ينشر الجداول
هجوم ناري.. تشكيل منتخب مصر المتوقع في ودية روسيا
5 نجوم سوبر.. غيابات مؤثرة في صفوف روسيا بـ ودية مصر
بكامل نجومه.. تشكيل منتخب روسيا المتوقع في ودية مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

إيرادات السينما.. 7 Dogs يحتفظ بالصدارة وأسد والكلام على إيه يتنافسان

أفلام عيد الأضحى 2026
أفلام عيد الأضحى 2026
سعيد فراج

حافظ فيلم 7 Dogs، على صدارة إيرادات السينما في أول أيام عيد الأضحى المبارك، وبعده فيلم أسد للفنان محمد رمضان. 

وجاءت إيرادات السينما، في أول أيام عيد الأضحى المبارك، كما يلي: 

فيلم 7 Dogs

احتل فيلم 7 Dogs، صدارة إيرادات السينما في ثاني أيام عرضه، أمس الأربعاء 27 مايو، وفي أول أيام عيد الأضحى المبارك. 

وحقق فيلم فيلم 7 Dogs، إيرادا بلغ 25 مليون و206 ألف و474 جنيه، ليعتلي صدارة الترتيب. 

الفيلم تأليف المستشار تركي آل الشيخ وسيناريو وحوار محمد الدباح ومن بطولة  كريم عبدالعزيز وأحمد عز، ومنة شلبي وتارا عماد وهنا الزاهد وهالة صدقي  وناصر القصبي وسيد رجب ومن إخراج الثنائي بلال العربي وعادل فلاح، اللذين شاركا في إخراج الجزء الجديد من سلسلة الأكشن العالمية الشهيرة Bad Boys Ride or Die. 

ويجسد كريم عبدالعزيز دور غالي أبو داوود الذي يعد أحد أخطر أعضاء منظمة سرّية دولية تُدعى "7Dogs"، الذي يجبر علي التعاون مع ظابط الإنتربول خالد العزازي الذي يجسد دوره احمد عز لمحاربة هذه العصابة. ومن المقرر عرض الفيلم في عيد الاضحي بمصر وجميع أنحاء الوطن العربي .

فيلم أسد 

بينما جاء فيلم أسد، للفنان محمد رمضان، في المركز الثاني، إذ حقق 3 مليون و25 ألف و151 جنيه. 

فيلم "أسد" من إخراج محمد دياب، تأليف شيرين دياب، محمد دياب، وخالد دياب، ووضع الموسيقى التصويرية للفيلم الموسيقار هشام نزيه، ومدير التصوير أحمد البشاري، مونتاج أحمد حافظ، ومصممة الأزياء ريم العدل، مهندس صوت: أحمد عدنان، منتج فني: ماجد يوسف، وكالويان فودينيشاروف تصميم المعارك والحركة، والمنتج موسى أبو طالب، ومن إنتاج Goodfellas Media Production، Scoop Production، Fillme production، BigTime Fund، وتوزيعAFD بمصر، وEmpire Entertainment في الوطن العربي.

فيلم الكلام على إيه 

وفي المركز الثالث، جاء فيلم الكلام على إيه، بعدما حقق 3 مليون و9 آلاف و813 جنيه. 

ويشارك في بطولة الفيلم كل من أحمد حاتم، جيهان الشماشرجي، آية سماحة، دنيا سامي، انتصار، سيد رجب، خالد كمال، ودنيا ماهر، والفيلم من إخراج ساندرو كنعان، وتأليف أحمد بدوي، وإنتاج أحمد يوسف. 

فيلم إذما

وجاء فيلم إذما، للفنان أحمد داوود وسلمى أبو ضيف، رابعا، بإيراد بلغ مليون و261 ألف و682 جنيه. 

الفيلم من بطولة أحمد داود وسلمى أبو ضيف وجيسيكا حسام الدين وحمزة دياب، مع ظهور خاص لبسنت شوقي. التأليف والإخراج محمد صادق، والإنتاج هاني أسامة (The Producers) بالتعاون مع Film Clinic و Shofha Production.

يطرح الفيلم في دور السينما المصرية خلال موسم عيد الأضحى 2026، وفي باقي الدول العربية ابتداءً من 18 يونيو.

فيلم برشامة 

وفي المركز الخامس والأخير، جاء فيلم برشامة للفنان هشام ماجد، بإيراد بلغ 135 ألف و492 جنيه. 

وفيلم برشامة من تأليف أحمد الزغبي، بالاشتراك مع الأخوين خالد وشيرين دياب، وإخراج خالد دياب، وإنتاج أحمد الدسوقي بالتعاون مع شركتَي سكاي ليميت وفيلم سكوير.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من هشام ماجد، مصطفى غريب، حاتم صلاح، باسم سمرة، فدوى عابد، كمال أبو رية، عارفة عبد الرسول، وليد فواز، فاتن سعيد، ميشيل ميلاد، ومحمد أبو داوود، وبدأ عرضه تجاريًا يوم وقفة عيد الفطر المبارك الماضي. 

عيد الأضحى فيلم أسد فيلم الكلام على إيه فيلم إذما فيلم برشامة فيلم 7 Dogs

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجاموس ترامب

تحول لرمز شعبي.. بنجلاديش تنقذ الجاموس "ترامب" من الذ بح في عيد الأضحى

السيدة المسنة

كلها دهن فين اللحمة.. سيدة تهاجم أحد جيرانها بسبب هدية أضحية العيد

الزمالك

الباقي في الطريق.. الزمالك ينهي 8 قضايا قانونية ويواصل التحرك

هجمات امريكية

الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة أمريكية

معتمد جمال

لخلافة معتمد جمال.. تامر عبد الحميد يكشف تفاصيل مفاوضات الزمالك مع مدربين برتغاليين

عصام الحضري

الأعظم في تاريخ القارة.. الغندور يعلق بعد أزمة الحضري وزيزو

يوم القر

ما هو يوم القر وسبب تسميته وفضله ودعاؤه المستجاب وأعمال الحج فيه

السيدة وطفلها المولود

ولد بأطهر بقاع الأرض.. سيدة تضع مولودها على جبل عرفات وسط الحجاج

ترشيحاتنا

مواصفات هواتف Xiaomi 17T

مع إنطلاقه عالميا.. إليك مواصفات أحدث هواتف شاومي

تويوتا كورولا 2026 

تبدأ من 79 ألف ريال.. أسعار تويوتا كورولا 2026 في السعودية

نظام فورد بلو كروز

فورد تضيف ميزة القيادة دون استخدام اليدين إلى سياراتها الكهربائية

بالصور

بعد عزومات عيد الأضحى.. ماذا تفعل إذا تناولت الطعام بكثرة؟

بعد عزومات عيد الأضحى.. ماذا تفعل إذا تناولت الطعام بكثرة؟
بعد عزومات عيد الأضحى.. ماذا تفعل إذا تناولت الطعام بكثرة؟
بعد عزومات عيد الأضحى.. ماذا تفعل إذا تناولت الطعام بكثرة؟

هدى الإتربي تثير الجدل في أحدث ظهور لها

هدى الاتربي تثير الجدل باطلالتها الأخيرة
هدى الاتربي تثير الجدل باطلالتها الأخيرة
هدى الاتربي تثير الجدل باطلالتها الأخيرة

طبق غير تقليدي.. طريقة عمل لحم بالكاري

طريقة عمل لحم بالكاري..
طريقة عمل لحم بالكاري..
طريقة عمل لحم بالكاري..

طريقة عمل الممبار خطوة بخطوة

طريقة عمل الممبار
طريقة عمل الممبار
طريقة عمل الممبار

فيديو

القمر هيختفي

القمر هيختفي.. ظاهرة فلكية نادرة تخطف أنظار العالم في أغسطس 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

المزيد