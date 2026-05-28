إيرادات السينما.. 7 Dogs يحتفظ بالصدارة وأسد والكلام على إيه يتنافسان

حافظ فيلم 7 Dogs، على صدارة إيرادات السينما في أول أيام عيد الأضحى المبارك، وبعده فيلم أسد للفنان محمد رمضان.

وجاءت إيرادات السينما، في أول أيام عيد الأضحى المبارك، كما يلي:

فيلم 7 Dogs

احتل فيلم 7 Dogs، صدارة إيرادات السينما في ثاني أيام عرضه، أمس الأربعاء 27 مايو، وفي أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وحقق فيلم فيلم 7 Dogs، إيرادا بلغ 25 مليون و206 ألف و474 جنيه، ليعتلي صدارة الترتيب.

الفيلم تأليف المستشار تركي آل الشيخ وسيناريو وحوار محمد الدباح ومن بطولة كريم عبدالعزيز وأحمد عز، ومنة شلبي وتارا عماد وهنا الزاهد وهالة صدقي وناصر القصبي وسيد رجب ومن إخراج الثنائي بلال العربي وعادل فلاح، اللذين شاركا في إخراج الجزء الجديد من سلسلة الأكشن العالمية الشهيرة Bad Boys Ride or Die.

ويجسد كريم عبدالعزيز دور غالي أبو داوود الذي يعد أحد أخطر أعضاء منظمة سرّية دولية تُدعى "7Dogs"، الذي يجبر علي التعاون مع ظابط الإنتربول خالد العزازي الذي يجسد دوره احمد عز لمحاربة هذه العصابة. ومن المقرر عرض الفيلم في عيد الاضحي بمصر وجميع أنحاء الوطن العربي .

فيلم أسد

بينما جاء فيلم أسد، للفنان محمد رمضان، في المركز الثاني، إذ حقق 3 مليون و25 ألف و151 جنيه.

فيلم "أسد" من إخراج محمد دياب، تأليف شيرين دياب، محمد دياب، وخالد دياب، ووضع الموسيقى التصويرية للفيلم الموسيقار هشام نزيه، ومدير التصوير أحمد البشاري، مونتاج أحمد حافظ، ومصممة الأزياء ريم العدل، مهندس صوت: أحمد عدنان، منتج فني: ماجد يوسف، وكالويان فودينيشاروف تصميم المعارك والحركة، والمنتج موسى أبو طالب، ومن إنتاج Goodfellas Media Production، Scoop Production، Fillme production، BigTime Fund، وتوزيعAFD بمصر، وEmpire Entertainment في الوطن العربي.

فيلم الكلام على إيه

وفي المركز الثالث، جاء فيلم الكلام على إيه، بعدما حقق 3 مليون و9 آلاف و813 جنيه.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من أحمد حاتم، جيهان الشماشرجي، آية سماحة، دنيا سامي، انتصار، سيد رجب، خالد كمال، ودنيا ماهر، والفيلم من إخراج ساندرو كنعان، وتأليف أحمد بدوي، وإنتاج أحمد يوسف.

فيلم إذما

وجاء فيلم إذما، للفنان أحمد داوود وسلمى أبو ضيف، رابعا، بإيراد بلغ مليون و261 ألف و682 جنيه.

الفيلم من بطولة أحمد داود وسلمى أبو ضيف وجيسيكا حسام الدين وحمزة دياب، مع ظهور خاص لبسنت شوقي. التأليف والإخراج محمد صادق، والإنتاج هاني أسامة (The Producers) بالتعاون مع Film Clinic و Shofha Production.

يطرح الفيلم في دور السينما المصرية خلال موسم عيد الأضحى 2026، وفي باقي الدول العربية ابتداءً من 18 يونيو.

فيلم برشامة

وفي المركز الخامس والأخير، جاء فيلم برشامة للفنان هشام ماجد، بإيراد بلغ 135 ألف و492 جنيه.

وفيلم برشامة من تأليف أحمد الزغبي، بالاشتراك مع الأخوين خالد وشيرين دياب، وإخراج خالد دياب، وإنتاج أحمد الدسوقي بالتعاون مع شركتَي سكاي ليميت وفيلم سكوير.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من هشام ماجد، مصطفى غريب، حاتم صلاح، باسم سمرة، فدوى عابد، كمال أبو رية، عارفة عبد الرسول، وليد فواز، فاتن سعيد، ميشيل ميلاد، ومحمد أبو داوود، وبدأ عرضه تجاريًا يوم وقفة عيد الفطر المبارك الماضي.