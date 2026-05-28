الذكريات.. رانيا فريد شوقي تهنئ جمهورها بعيد الأضحى المبارك

هنأت الفنانة رانيا فريد شوقي جمهورها ومتابعيها بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وكتبت رانيا فريد شوقي عبر حسابها على فيسبوك: “العيد دايماً بيجي ومعه ريحة الذكريات.. تفاصيل زمان، لمتنا، والضحكات اللي من القلب اللي لسه معلمة في روحنا. العيد الحقيقي هو إننا نفضل قادرين نفرح ونفرح اللي حوالينا برغم أي حاجة”.

وتابعت: “​كل سنة وأنتم طيبين قولوا لي، إيه أول ذكرى بتيجي في دماغك مع العيد”.

وكانت قد تحدثت الفنانة رانيا فريد شوقي، عن مشاركتها في لجنة تحكيم مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي، مؤكدة سعادتها بالتجربة لما تحمله من تنوع فني وثقافي يجمع أعمالًا من عدة دول عربية، بينها الجزائر وفلسطين.

وخلال لقائها مع الإعلامية شيرين سليمان في برنامج سبوت لايت المذاع عبر قناة صدى البلد، أكدت رانيا فريد شوقي أن اسم والدها الراحل فريد شوقي يمثل بالنسبة لها الإرث الحقيقي وسر المحبة الكبيرة التي تحظى بها من الجمهور.