لقاء الخميسي تهنئ جمهورها بعيد الأضحى المبارك

هنأت الفنانة لقاء الخميسي ، جمهورها بمناسبة عيد الأضحى المبارك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت لقاء الخميسي، بإطلالة مبهجة، وكتبت: “كل عيد واحنا بخير وسعادة وراحة بال ورضا ومحبة”.

في سياق آخر أعلنت الفنانة لقاء الخميسي اتخاذ إجراءات قانونية ضد كل ينشر معلومات مغلوطة عنها أو يتجاوز في حقها بتعليقات خارجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت لقاء الخميسي عبر فيسبوك: إنذار ! أي معلومات مغلوطة وأي تعليقات خارجة عن السياق في صفحات " فيس بوك " أو إنستجرام والتيك توك سيتم التدخل والتعامل معها بشكل قانوني بمنتهى السرعة.