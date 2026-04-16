سوريا تعلن القبض على خلية تابعة لتنظيم "داعش"

كشف مصدر أمني في وزارة الداخلية السورية أن القوات الأمنية في وزارة الداخلية وجهاز الاستخبارات العامة ألقت القبض على خلية تابعة لتنظيم "داعش" خلال عملية أمنية مشتركة شرق حلب.



وأشار المصدر السوري في تصريحات لوكالة سانا إلى أنه تمت مصادرة أسلحة حربية وجعب وذخائر كانت بحوزة أفراد الخلية، كانت مخصصة لتنفيذ أنشطة إرهابية.



ونوه إلى أن الخلية متورطة في تنفيذ عدة هجمات إرهابية شملت عمليات اغتيال واستهدافات مباشرة لعناصر أمنية وعسكرية.

وكان مصدر في وزارة الداخلية السورية، في وقت لاحق ، أفاد بأن السلطات في العاصمة السورية دمشق أحبطت مخططاً تخريبياً، بعد عملية أمنية أسفرت عن إلقاء القبض على خلية مكوّنة من 5 أشخاص مرتبطة بجهة خارجية.



وأوضح المصدر في تصريحات لوسائل اعلام محلية، أن العملية شملت أيضاً تفكيك عبوة ناسفة كانت معدّة لاستهداف إحدى الشخصيات الدينية في المدينة.

وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية تواصل جهودها لملاحقة المتورطين في أعمال تهدد أمن البلاد.

كما شدد على أن "وزارة الداخلية لن تتهاون مع أي محاولات تستهدف تقويض إرساء استقرار البلاد".