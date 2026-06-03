مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 3-6-2026

تقام اليوم الأربعاء الموافق 3 يونيو 2026، مجموعة من المباريات الودية والدولية في إطار استعدادات المنتخبات لخوض نهائيات كأس العالم 2026، إلى جانب عدد من مواجهات الدوري المغربي.

وتبرز مواجهة هولندا أمام الجزائر كأهم مباريات اليوم، ضمن تحضيرات المنتخبين للمونديال المرتقب.

مواعيد أبرز المباريات الودية الدولية:

الدنمارك × الكونغو الديمقراطية – 9:00 مساءً

لوكسمبورج × إيطاليا – 9:45 مساءً

هولندا × الجزائر – 9:45 مساءً

بولندا × نيجيريا – 9:45 مساءً

بنما × جمهورية الدومينيكان – 3:45 فجر الخميس

كوريا الجنوبية × السلفادور – 4:00 فجر الخميس

مواعيد مباريات الدوري المغربي:

نهضة الزمامرة × اتحاد يعقوب المنصور – 7:00 مساءً

اتحاد طنجة × الوداد – 9:00 مساءً

الرجاء المغربي × نهضة بركان – 11:00 مساءً