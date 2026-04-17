أشهر عيار ذهب يسجل 7015 جنيهًا اليوم

محمد يحيي

أظهر سعر أشهر عيار ذهب استقراراً مع أول تعاملات له اليوم الجمعة 16-4-2026 داخل محلات الصاغة المختلفة.

آخر تحديث لآشهر عيار ذهب

وسجل آخر تحديث لأشهر أعيرة الذهب وهو  عيار 21 الأكثر انتشارًا 7015 جنيهًا للشراء و 6965 جنيهًا للبيع.

وأظهرت جميع الأعيرة الذهبية ثباتًا خلال تعاملاتها الصباحية دون تغيير وسط حالة من الترقب بعد انتهاء تعاملات أمس.

تحركات الذهب

وفقد سعر جرام الذهب ما يقارب من 145 جنيهًا على الأقل في الجرام الواحد من مطلع الأسبوع الجاري وحتي اغلاق أمس الخميس.

سجل آخر تحديث لسعر الذهب 7015 جنيهًا.

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 8017 جنيهًا للشراء و 7960 جنيهًا للبيع .

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 7349 جنيهًا للشراء و 7296 جنيًها للبيع.

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 7015 جنيهًا للشراء و 6965 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 18 

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشاراً 6018 جنيهًا للشراء و 5197 جنيهًا للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب 56.12 ألف جنيه للشراء و 55.72 ألف جنيه للبيع.

سعر أوققية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 4789 دولار للشراء و 4788 دولار للبيع.

تحركات الأسواق العالمية

على الصعيد العالمي، عاودت أسعار الذهب الارتفاع، مقتربة من أعلى مستوياتها في أربعة أسابيع، بدعم من تراجع الدولار.

ورغم ذلك، لا يزال الذهب منخفضًا بنحو 8% منذ اندلاع الحرب، لكنه حقق مكاسب بنسبة 18% مقارنة بأدنى مستوياته في 23 مارس عند 4097 دولارات، بينما يتعرض لضغوط هبوطية منذ تسجيله أعلى مستوى عند 5626 دولارًا في 29 يناير الماضي.

وحافظ المعدن الأصفر على تداوله أعلى مستوى 4800 دولار، في ظل مساعي الوسطاء الدوليين لتثبيت وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، والذي من المقرر أن ينتهي الأسبوع المقبل، في وقت لا يزال فيه مضيق هرمز نقطة توتر رئيسية مع استمرار القيود على حركة الملاحة.

في المقابل، افتتح خام برنت تعاملات اليوم عند 94.91 دولارًا، بعد أن تجاوز 115 دولارًا في أواخر مارس، ما ساهم في تخفيف الضغوط التضخمية، وتقليص احتمالات تشديد السياسة النقدية.

كما أدى تراجع أسعار النفط إلى تهدئة توقعات التضخم، وهو ما قد يدفع البنوك المركزية للإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وتراجع مؤشر الدولار بأكثر من 0.2%، ليسجل أدنى مستوى له في ستة أسابيع عند 97.83 نقطة، مواصلًا خسائره للجلسة التاسعة على التوالي، ما وفر دعمًا نسبيًا لأسعار الذهب.

وفي السياق ذاته، تدرس الولايات المتحدة وإيران تمديد وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين لإتاحة مزيد من الوقت للتوصل إلى اتفاق نهائي، وسط استمرار القيود على الملاحة في مضيق هرمز.

وأفادت وكالة «أسوشيتد برس» بتوصل الطرفين إلى اتفاق مبدئي لمواصلة المسار الدبلوماسي، عقب جولة مفاوضات أولية غير حاسمة في باكستان.

