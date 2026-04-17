إلهام أبو الفتح
فن وثقافة

بين الهوية المصرية والمسيرة الدولية.. نتاشا أطلس تكشف أسرار رحلتها

تقى الجيزاوي

يعود برنامج "POPCAST" ليشعل فتيل الشغف بالثقافة الشعبية العربية من جديد، بعد فترة من التوقف والترقب، ولكن هذه المرة من قلب العاصمة البريطانية لندن.

وفي افتتاحية استثنائية لموسمه الجديد يغوص محمد عبد المحسن في أعماق الهوية واللحن مع الأيقونة العالمية ذات الجذور المصرية نتاشا أطلس، في حوارٍ تجاوز حدود اللغة والمكان ليوثق مسيرة فنية استثنائية.

ولدت الفنانة العالمية ذات الأصول المصرية نتاشا أطلس في بلجيكا لأم إنجليزية وأب مصري، حيث جاء الحوار باللغة الإنجليزية، بما يتناسب مع طبيعة مسيرتها الفنية الدولية وتنوع خلفيتها الثقافية.

واستعرضت أطلس بداياتها في أوائل التسعينيات، من خلال تعاونها مع عدد من الفرق الموسيقية، أبرزها Transglobal Underground، التي لعبت دورًا مهمًا في تشكيل هويتها الفنية عبر مزج أنماط موسيقية متعددة تشمل العربية والهندية والأفريقية، قبل انطلاقتها الفردية مع ألبوم “Diaspora” عام 1995.

تناولت الحلقة محطات إنسانية وفنية مهمة في حياتها، بدءًا من نشأتها في بيئة متعددة الثقافات وتنقلها المستمر خلال الطفولة، مرورًا برحلتها الروحية المبكرة، وصولًا إلى تجربتها التعليمية ذات الطابع العالمي وتأثيرها على شخصيتها.

وتطرقت أطلس إلى أبرز تأثيراتها الموسيقية، بداية من عبدالحليم حافظ، الذي أهدته ألبوم “Halim” عام 1997، مرورًا بفيروز، وصولًا إلى نجوم البوب العربي مثل أصالة، نجوى كرم، نوال الزغبي ونانسي عجرم.

كما استعادت ذكرياتها في حفل الألفية الذي أُقيم عند أهرامات الجيزة عام 2000، أحد أبرز الفعاليات الموسيقية في تلك الفترة، بالإضافة إلى حديثها عن تعاونها مع المصور العالمي يوسف نبيل، ومصمم الأزياء كريستيان لوبوتان، وكواليس لقائها المبكر مع بول مكارتني عضو فرقة The Beatles خلال مشاركتها في برنامج Top of the Pops.

