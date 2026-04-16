انقلاب مفاجئ وأمطار تصل للسيول.. انخفاض الحرارة 10 درجات وتحذيرات عاجلة من الأرصاد

تشهد حالة الطقس في مصر خلال الساعات الحالية تقلبات جوية لافتة بعد موجة الحر الشديدة التي ضربت مختلف المحافظات خلال الأيام الماضية، حيث أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن انخفاض تدريجي في درجات الحرارة يبدأ من مساء اليوم الخميس 16 أبريل 2026، مصحوبًا بنشاط ملحوظ في حركة الرياح وفرص لسقوط الأمطار على عدد من المناطق، في تغير سريع يعكس حالة من عدم الاستقرار الجوي خلال الأيام المقبلة.

ويأتي هذا التحول بعد أن سجلت بعض المناطق درجات حرارة تجاوزت 40 درجة مئوية، ما جعل المواطنين يترقبون أي انخفاض في درجات الحرارة، خاصة مع استمرار الأجواء الحارة منذ بداية الأسبوع.



انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بداية من مساء الخميس

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن البلاد ستبدأ اعتبارًا من مساء اليوم في التأثر بكتل هوائية شمالية معتدلة، تؤدي إلى انخفاض تدريجي في درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 9 و10 درجات مئوية، وذلك على مناطق شمال البلاد مرورًا بالقاهرة الكبرى وحتى شمال الصعيد.

ويعد هذا الانخفاض تحولًا واضحًا مقارنة بالأجواء شديدة الحرارة التي سادت خلال الأيام الماضية، والتي دفعت درجات الحرارة إلى مستويات مرتفعة وغير معتادة في هذا التوقيت من العام.

ومن المتوقع أن يشعر المواطنون بتحسن نسبي في الأحوال الجوية خلال ساعات المساء، مع تراجع حدة الحرارة تدريجيًا.

أجواء معتدلة مساءً ومائلة للبرودة ليلًا

بحسب توقعات هيئة الأرصاد، يسود خلال ساعات المساء طقس معتدل على أغلب أنحاء الجمهورية، بينما تميل الأجواء إلى البرودة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، خاصة في المناطق الشمالية والقاهرة الكبرى.

ويعود ذلك إلى التأثير المباشر للكتل الهوائية القادمة من شمال البلاد، والتي تساعد على كسر حدة الموجة الحارة وتلطيف الأجواء، ما يمنح المواطنين فرصة للشعور بتحسن ملموس بعد الارتفاع الكبير في درجات الحرارة.



انخفاض إضافي في درجات الحرارة يوم الجمعة

لم تتوقف توقعات الأرصاد عند مساء الخميس فقط، بل أشارت إلى أن درجات الحرارة ستواصل الانخفاض صباح الجمعة، بقيم تتراوح بين 5 و6 درجات مئوية على مناطق شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة.

وفي المقابل، تستمر الأجواء شديدة الحرارة على مناطق جنوب الصعيد، مما يعكس وجود تفاوت كبير في حالة الطقس بين شمال وجنوب البلاد خلال هذه الفترة.

هذا التباين في درجات الحرارة يجعل من الضروري متابعة النشرات الجوية اليومية لتجنب التعرض المفاجئ للتغيرات المناخية.

نشاط قوي للرياح وتحذيرات من الأتربة

أحد أبرز الظواهر الجوية المصاحبة لهذا الانخفاض هو نشاط الرياح القوي المتوقع يومي الجمعة والسبت، حيث تتراوح سرعتها بين 40 و50 كيلومترًا في الساعة على عدة مناطق.

وقد يؤدي هذا النشاط إلى:

إثارة الرمال والأتربة في المناطق المكشوفة

تراجع مستوى الرؤية الأفقية

صعوبة القيادة على الطرق الصحراوية

انخفاض الرؤية لأقل من 1000 متر في بعض المناطق

ولهذا حذرت هيئة الأرصاد المواطنين، خاصة قائدي المركبات، من ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة على الطرق السريعة والصحراوية خلال هذه الفترة.

أمطار رعدية على عدة مناطق

كما توقعت الهيئة فرصًا لسقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على عدد من المناطق، تشمل:

وسط وجنوب سيناء قد تصل لحد السيول

سلاسل جبال البحر الأحمر

خليجي السويس والعقبة

السلوم

مطروح

سيوة

العلمين

كما أشارت التوقعات إلى إمكانية امتداد فرص الأمطار إلى بعض مناطق شمال الوجه البحري خلال الفترة المقبلة، وهو ما يعزز حالة التقلبات الجوية المتوقعة.





تباين واضح في الطقس بين المحافظات

تكشف هذه التوقعات عن تباين واضح في الأحوال الجوية بين مناطق الجمهورية، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ في الشمال، بينما تستمر الأجواء الحارة نسبيًا في جنوب الصعيد.

ويؤكد هذا التباين ضرورة متابعة النشرات الجوية الرسمية بشكل مستمر، خاصة في ظل التقلبات السريعة التي قد تؤثر على الأنشطة اليومية والتنقلات، خاصة مع نشاط الرياح وفرص الأمطار.

الأرصاد تدعو إلى المتابعة والحذر

شددت الهيئة العامة للأرصاد الجوية على أهمية متابعة التحديثات اليومية لحالة الطقس، نظرًا للتغيرات المتسارعة التي تشهدها البلاد خلال هذه الأيام.

كما نصحت المواطنين بارتداء ملابس مناسبة خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، مع توخي الحذر أثناء القيادة في المناطق المعرضة للأتربة أو الأمطار، لتجنب أي تأثيرات سلبية قد تنتج عن حالة عدم الاستقرار الجوي.