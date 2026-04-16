وزير الخارجية يناقش مع مديرة مركز سياسات الهجرة سبل تعزيز التعاون
المرشد الإيراني: مستعدون لإلحاق هزائم مريرة جديدة بالأعداء
هيئة بحرية بريطانية: بلاغ عن حادث على بعد 20 ميلاً بحرياً قرب عُمان
أبو العينين: لابد من تغيير آليات اتخاذ القرار وتمثيل العالم الثالث بمجلس الأمن
تعرف على أسماء مصابى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة
رويترز عن مصادر بحرية: إطلاق نار على سفينتين حاولتا عبور مضيق هرمز
الخارجية الإيرانية: نتمسك بحقوقنا ولن نقبل بما يخالف القانون الدولي
نائب وزير الخارجية الإيراني: نريد أن يبقى مضيق هرمز مفتوحا
من حلم الزمالك إلى المجد.. كواليس 17 عاما صنعت أسطورة طارق حامد في الملاعب
بلعت أقراص علاج نفسي.. إنقاذ فتاة حاولت إنهاء حياتها بالوادي الجديد
فارس: عبور 5 ناقلات نفط إيرانية عبر مضيق هرمز رغم الحصار الأمريكي
أبو العينين: التوترات الإقليمية وما يحدث بمضيق هرمز يؤثر على اقتصاد العالم والطاقة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

انقلاب مفاجئ وأمطار تصل للسيول.. انخفاض الحرارة 10 درجات وتحذيرات عاجلة من الأرصاد

عبد العزيز جمال

تشهد حالة الطقس في مصر خلال الساعات الحالية تقلبات جوية لافتة بعد موجة الحر الشديدة التي ضربت مختلف المحافظات خلال الأيام الماضية، حيث أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن انخفاض تدريجي في درجات الحرارة يبدأ من مساء اليوم الخميس 16 أبريل 2026، مصحوبًا بنشاط ملحوظ في حركة الرياح وفرص لسقوط الأمطار على عدد من المناطق، في تغير سريع يعكس حالة من عدم الاستقرار الجوي خلال الأيام المقبلة.

ويأتي هذا التحول بعد أن سجلت بعض المناطق درجات حرارة تجاوزت 40 درجة مئوية، ما جعل المواطنين يترقبون أي انخفاض في درجات الحرارة، خاصة مع استمرار الأجواء الحارة منذ بداية الأسبوع.

انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بداية من مساء الخميس

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن البلاد ستبدأ اعتبارًا من مساء اليوم في التأثر بكتل هوائية شمالية معتدلة، تؤدي إلى انخفاض تدريجي في درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 9 و10 درجات مئوية، وذلك على مناطق شمال البلاد مرورًا بالقاهرة الكبرى وحتى شمال الصعيد.

ويعد هذا الانخفاض تحولًا واضحًا مقارنة بالأجواء شديدة الحرارة التي سادت خلال الأيام الماضية، والتي دفعت درجات الحرارة إلى مستويات مرتفعة وغير معتادة في هذا التوقيت من العام.

ومن المتوقع أن يشعر المواطنون بتحسن نسبي في الأحوال الجوية خلال ساعات المساء، مع تراجع حدة الحرارة تدريجيًا.

أجواء معتدلة مساءً ومائلة للبرودة ليلًا

بحسب توقعات هيئة الأرصاد، يسود خلال ساعات المساء طقس معتدل على أغلب أنحاء الجمهورية، بينما تميل الأجواء إلى البرودة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، خاصة في المناطق الشمالية والقاهرة الكبرى.

ويعود ذلك إلى التأثير المباشر للكتل الهوائية القادمة من شمال البلاد، والتي تساعد على كسر حدة الموجة الحارة وتلطيف الأجواء، ما يمنح المواطنين فرصة للشعور بتحسن ملموس بعد الارتفاع الكبير في درجات الحرارة.

انخفاض إضافي في درجات الحرارة يوم الجمعة

لم تتوقف توقعات الأرصاد عند مساء الخميس فقط، بل أشارت إلى أن درجات الحرارة ستواصل الانخفاض صباح الجمعة، بقيم تتراوح بين 5 و6 درجات مئوية على مناطق شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة.

وفي المقابل، تستمر الأجواء شديدة الحرارة على مناطق جنوب الصعيد، مما يعكس وجود تفاوت كبير في حالة الطقس بين شمال وجنوب البلاد خلال هذه الفترة.

هذا التباين في درجات الحرارة يجعل من الضروري متابعة النشرات الجوية اليومية لتجنب التعرض المفاجئ للتغيرات المناخية.

نشاط قوي للرياح وتحذيرات من الأتربة

أحد أبرز الظواهر الجوية المصاحبة لهذا الانخفاض هو نشاط الرياح القوي المتوقع يومي الجمعة والسبت، حيث تتراوح سرعتها بين 40 و50 كيلومترًا في الساعة على عدة مناطق.

وقد يؤدي هذا النشاط إلى:

  • إثارة الرمال والأتربة في المناطق المكشوفة
  • تراجع مستوى الرؤية الأفقية
  • صعوبة القيادة على الطرق الصحراوية
  • انخفاض الرؤية لأقل من 1000 متر في بعض المناطق

ولهذا حذرت هيئة الأرصاد المواطنين، خاصة قائدي المركبات، من ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة على الطرق السريعة والصحراوية خلال هذه الفترة.

أمطار رعدية على عدة مناطق

كما توقعت الهيئة فرصًا لسقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على عدد من المناطق، تشمل:

  • وسط وجنوب سيناء قد تصل لحد السيول
  • سلاسل جبال البحر الأحمر
  • خليجي السويس والعقبة
  • السلوم
  • مطروح
  • سيوة
  • العلمين

كما أشارت التوقعات إلى إمكانية امتداد فرص الأمطار إلى بعض مناطق شمال الوجه البحري خلال الفترة المقبلة، وهو ما يعزز حالة التقلبات الجوية المتوقعة.

 

تباين واضح في الطقس بين المحافظات

تكشف هذه التوقعات عن تباين واضح في الأحوال الجوية بين مناطق الجمهورية، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ في الشمال، بينما تستمر الأجواء الحارة نسبيًا في جنوب الصعيد.

ويؤكد هذا التباين ضرورة متابعة النشرات الجوية الرسمية بشكل مستمر، خاصة في ظل التقلبات السريعة التي قد تؤثر على الأنشطة اليومية والتنقلات، خاصة مع نشاط الرياح وفرص الأمطار.

الأرصاد تدعو إلى المتابعة والحذر

شددت الهيئة العامة للأرصاد الجوية على أهمية متابعة التحديثات اليومية لحالة الطقس، نظرًا للتغيرات المتسارعة التي تشهدها البلاد خلال هذه الأيام.

كما نصحت المواطنين بارتداء ملابس مناسبة خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، مع توخي الحذر أثناء القيادة في المناطق المعرضة للأتربة أو الأمطار، لتجنب أي تأثيرات سلبية قد تنتج عن حالة عدم الاستقرار الجوي.

حالة الطقس حالة الطقس في مصر انخفاض تدريجي في درجات الحرارة الطقس موعد انتهاء الموجة الحارة

نهاية حزينة تهز بنها | زوج يُنهي حياته داخل شقته.. زوجته تلحق به في النيل..والشرطة تفك اللغز

فيديو خاص.. أول رد من والدة بثينة علي الحجار بعد هجومها على والدها

قفزة مفاجئة.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت 18-4-2026 وعيار 21 بكام؟

%30 انخفاضا جديدا.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق اليوم السبت

هل الملائكة تلعن الجنب في كل خطوة يخطوها؟ الإفتاء ترد

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت.. كم وصل عيار 21؟

بداية من اليوم .. إجراءات سعودية عاجلة تخص العمرة بمكة المكرمة

جفاف شديد.. تطورات الحالة الصحية لـ سهير زكي بعد دخول العناية المركزة

الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة البارالمبية يمنح النائبة عبير عطالله منصب الرئيس الفخري

بيان رسمي من نادي مودرن سبورت بشأن تصريحات حسام حسن

تيا محمد نعيم تحصد ذهبية بطولة الجمهورية 2026 للملاكمة سيدات

رشا مهدي في ضيافة صدى البلد للحديث عن مسلسل اللون الأزرق

كشف النقاب عن ‏ نيسان إكس تيرا 2026‏ للطرق الوعرة.. صور

تويوتا ياريس كروس 2026 ‏فيس ليفت.. تطويرات في التصميم والتكنولوجيا والجودة

بدلة غير تقليدية.. داليا البحيري تخطف الأنظار بظهورها

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

علي صالح يكتب: في رواية ترامب… لا اعتراف بالهزيمة

