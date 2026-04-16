انخفاض الحرارة 10 درجات وتحذيرات من رياح وأمطار خلال أيام .. تشهد حالة الطقس في مصر خلال الأيام الحالية تحولات ملحوظة، حيث أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن بدء انخفاض تدريجي في درجات الحرارة اعتبارًا من مساء اليوم الخميس 16 أبريل 2026، وذلك بعد موجة شديدة الحرارة سجلت خلالها بعض المناطق درجات حرارة تجاوزت 40 درجة مئوية، ما دفع الكثيرين للبحث عن تفاصيل التغيرات الجوية المرتقبة خلال الساعات والأيام المقبلة.

انخفاض تدريجي في درجات الحرارة بداية من مساء الخميس

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن البلاد تبدأ في التأثر بكتل هوائية شمالية تعمل على خفض درجات الحرارة بشكل تدريجي، حيث تسجل القيم انخفاضا يتراوح بين 9 و10 درجات مئوية على مناطق شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وهو ما يمثل تحولا ملحوظًا مقارنة بالأيام الماضية التي شهدت ارتفاعات قياسية في درجات الحرارة.

طقس معتدل مساء ويميل للبرودة ليلا

أشارت الهيئة إلى أن الطقس خلال ساعات المساء يصبح معتدلا على معظم أنحاء الجمهورية، بينما يميل إلى البرودة خلال فترات الليل والصباح الباكر، نتيجة التأثير المباشر للكتل الهوائية القادمة من شمال البلاد، وهو ما يمنح شعورًا بتحسن نسبي في الأحوال الجوية بعد موجة الحر الأخيرة.

انخفاض جديد في درجات الحرارة صباح الجمعة

توقعت الهيئة استمرار الانخفاض في درجات الحرارة مع دخول يوم الجمعة، حيث تسجل تراجعا إضافيا بقيم تتراوح بين 5 و6 درجات مئوية على مناطق شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة، في حين تستمر الأجواء شديدة الحرارة على مناطق جنوب الصعيد، ما يعكس تباينًا واضحًا في درجات الحرارة بين شمال وجنوب البلاد.

نشاط الرياح يضرب عدة مناطق وتحذيرات من الأتربة

لفتت الهيئة إلى نشاط ملحوظ في حركة الرياح يومي الجمعة والسبت، بسرعة تتراوح بين 40 و50 كيلومترا في الساعة، وهو ما قد يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة خاصة في المناطق المكشوفة والطرق الصحراوية، الأمر الذي ينعكس سلبا على مستوى الرؤية الأفقية التي قد تنخفض إلى أقل من 1000 متر في بعض المناطق، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة.

فرص أمطار رعدية على عدة مناطق

أعلنت الهيئة استمرار فرص سقوط الأمطار المتوسطة التي قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من وسط وجنوب سيناء، بالإضافة إلى سلاسل جبال البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة، كما تمتد هذه الفرص إلى أقصى السواحل الغربية وتشمل مناطق السلوم ومطروح وسيوة والعلمين، مع احتمالية امتدادها إلى مناطق من شمال الوجه البحري خلال الفترة المقبلة.

تباين واضح في حالة الطقس بين المناطق

تعكس التوقعات الجوية وجود تباين ملحوظ في حالة الطقس بين مختلف أنحاء الجمهورية، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل واضح في المناطق الشمالية، بينما تظل الأجواء شديدة الحرارة نسبيا في جنوب الصعيد، وهو ما يتطلب متابعة مستمرة للتحديثات الجوية لتفادي أي تأثيرات محتملة نتيجة التقلبات المناخية.

متابعة مستمرة لتحديثات الطقس في مصر

تؤكد الهيئة العامة للأرصاد الجوية أهمية متابعة النشرات الجوية بشكل مستمر خلال هذه الفترة، في ظل التغيرات السريعة التي يشهدها الطقس، خاصة مع نشاط الرياح واحتمالات سقوط الأمطار، والتي قد تؤثر على الحياة اليومية وحركة التنقل في بعض المناطق.