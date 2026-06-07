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مدبولي يتفقد أعمال تطوير منطقة بئر مسعود.. ويؤكد أهمية تطوير الواجهات الساحلية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مدبولي يتفقد أعمال تطوير منطقة بئر مسعود.. ويؤكد أهمية تطوير الواجهات الساحلية

مدبولي يتفقد أعمال تطوير منطقة بئر مسعود في ميامي.. ويؤكد الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير الواجهات الساحلية
مدبولي يتفقد أعمال تطوير منطقة بئر مسعود في ميامي.. ويؤكد الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير الواجهات الساحلية
أ ش أ

قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير الواجهات الساحلية والمناطق السياحية والترفيهية؛ بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين وتعزيز المقومات الجمالية والحضارية للمدينة، وذلك في إطار رؤية الدولة الشاملة للارتقاء بالمناطق الحيوية وتحويلها إلى مقاصد جاذبة للسكان والسائحين.

جاء ذلك خلال تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه، أعمال تطوير منطقة بئر مسعود بمنطقة ميامي، وذلك خلال جولته اليوم بمحافظة الإسكندرية.

وأوضحت وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندسة راندة المنشاوي أن أعمال تطوير منطقة بئر مسعود تتضمن إنشاء مدرجات مفتوحة مطلة على البحر مباشرة؛ بما يتيح للجمهور الاستمتاع بالموقع المتميز للمنطقة، مع الحفاظ على المعلم التراثي والأثري "لبئر مسعود" وإبراز قيمته التاريخية والحضارية.

وأكدت حرص الدولة على توفير مساحات عامة تُمكن المواطنين من الاستمتاع بكورنيش الإسكندرية والاستفادة من المقومات الطبيعية للمدينة، مشيرة إلى أن المشروع يمثل نموذجًا متكاملًا لتطوير المناطق السياحية والترفيهية بأسلوب يوازن بين الحفاظ على الهوية التاريخية للمدينة وتعزيز قيمتها الجمالية والحضارية.

من جانبه..أكد محافظ الإسكندرية المهندس أيمن عطية استمرارية المتابعة الميدانية اليومية لمعدلات التنفيذ، والتنسيق المستمر مع مختلف الجهات المعنية؛ لضمان الانتهاء من المشروع وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، وفي التوقيتات الزمنية المحددة، بما يحقق الأهداف التنموية المرجوة ويعزز مكانة الإسكندرية كواحدة من أهم المدن الساحلية والسياحية في مصر.

بدوره.. قال رئيس الجهاز المركزي للتعمير أسامة الجنزوري إن المشروع يشمل كذلك إنشاء منطقة سياحية وترفيهية متكاملة الخدمات تضم محال تجارية ومناطق للتنزه ومساحات مفتوحة للزوار؛ بما يعزز من الجاذبية السياحية للمنطقة، ويراعي الحفاظ على الهوية البصرية والطابع المعماري المميز لمدينة الإسكندرية، عروس البحر المتوسط.

ومن ناحيته.. أوضح رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط عصام الغرابلي أن مشروع تطوير "بئر مسعود" يأتي في إطار رؤية متكاملة لإعادة إحياء المناطق المفتوحة على البحر وتطويرها بصورة حضارية؛ بهدف تحقيق الاستفادة المثلى من هذا الموقع الفريد، وذلك من خلال توفير مساحات عامة مفتوحة ومناطق ترفيهية وخدمية؛ بما يسهم في تعزيز القيمة السياحية والاقتصادية للمنطقة، ويجعلها إحدى الوجهات المميزة على كورنيش الإسكندرية.

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تطوير الواجهات الساحلية المناطق السياحية والترفيهية تحسين جودة الحياة للمواطنين

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