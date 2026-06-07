شلل مؤقت على شريط السكة الحديد.. عربة بضائع تخرج عن مسارها بمحطة طهطا بسوهاج

شهدت محطة طهطا شمال محافظة سوهاج، حالة من الاستنفار والتدخل السريع عقب خروج إحدى عربات قطار بضائع عن القضبان أثناء مروره بالمحطة؛ ما تسبب في تعطيل جزئي لحركة القطارات ودفع الجهات المختصة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتأمين الموقع وإعادة الحركة إلى طبيعتها في أسرع وقت.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى خروج إحدى عربات قطار البضائع رقم 327، والمحملة بخامة "الطفلة"، عن مسارها داخل نطاق محطة طهطا أثناء قدومه من اتجاه أسوان، الأمر الذي استدعى تحركًا فوريًا من فرق الطوارئ التابعة لهيئة السكة الحديد للتعامل مع الموقف ومنع تأثيره على حركة التشغيل.

وفور تلقي البلاغ، انتقلت الفرق الفنية والمعدات اللازمة إلى موقع الحادث، حيث بدأت أعمال رفع العربة الخارجة عن القضبان وإعادتها إلى مسارها، بالتزامن مع إجراء فحوصات دقيقة للخطوط والقضبان للتأكد من سلامتها الفنية وعدم وجود أية أضرار قد تؤثر على حركة القطارات أو تهدد عوامل الأمان.

وفي إطار الإجراءات الاحترازية، تم إيقاف حركة القطارات مؤقتًا على الخط المتأثر لحين الانتهاء من أعمال الرفع والتأمين، بينما استمرت الحركة على الخط الآخر بصورة منتظمة، ما ساهم في الحد من آثار التعطل وضمان استمرار تشغيل القطارات دون توقف كامل.

وأكدت المصادر أن فرق العمل واصلت جهودها بالموقع لإنهاء أعمال المعالجة الفنية وإعادة انتظام الحركة بشكل كامل، وسط متابعة مستمرة من مسؤولي هيئة السكة الحديد للتأكد من تنفيذ جميع إجراءات السلامة المطلوبة.

كما بدأت الجهات المختصة فحص ملابسات الواقعة وأسباب خروج العربة عن مسارها، للوقوف على العوامل التي أدت إلى الحادث واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلاً، وضمان استمرار انتظام حركة القطارات على خطوط السكة الحديد.