توك شو| بكري: يجب العودة لمبادرة الرئيس بتكوين قوة عربية مشتركة.. أبو العينين يبحث تطورات الشرق الأوسط مع رؤساء برلمانات دولية.. ويؤكد دعم أمن الخليج

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:



مصطفى بكري : يجب العودة لمبادرة الرئيس السيسي بتكوين قوى عربية مشتركة

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن مصر تقوم بدور لتثبيت الإستقرار، ومنع الإنفجار الكبير في المنطقة، مشيرا إلى أن مصر طالبت بوقف التصعيد، وحماية الملاحة البحرية، والعمل على منع توسعة الحرب، وإيجاد حلول بديلة للعنف الموجود.

أبو العينين يبحث تطورات الشرق الأوسط مع رؤساء برلمانات دولية .. ويؤكد دعم أمن الخليج

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن النائب محمد أبو العينين، رئيس برلمان الاتحاد من أجل المتوسط، أجرى سلسلة لقاءات مكثفة مع عدد من رؤساء البرلمانات حول العالم، من بينهم رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي، لبحث تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط.

عصام عجاج: تغيير سن الحضانة ساهم في ارتفاع نسب الطلاق ووصلت 50%

أكد عصام عجاج، المحامي بالنقض، أن قانون الأحوال الشخصية موجود منذ عام 2000، وأن سن الحضانة الذي وصل إلى 15 سنة ليس له سند من الشريعة، ولذلك على المشرع وضع سن جديد للحضانة.

ياسمين عز عن خروج الأهلي وتأهل الزمالك : معجزة كروية تحتاج تفسيرًا علميًا

علّقت الإعلامية ياسمين عز على نتائج البطولات الإفريقية الأخيرة، معبرةً عن دهشتها الكبيرة من خروج النادي الأهلي من المنافسة، مقابل استمرار نادي الزمالك في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية ووصوله إلى الأدوار المتقدمة.

نيفين وجيه: الراجل زي المرأة في الميراث بالمسيحية

أكدت نيفين وجيه، عضو لجنة المرأة باتحاد المحامين العرب، أن المرأة المسيحية وفقًا للقانون الجديد للأحوال الشخصية ستحصل على ميراث مثل الرجل، موضحة أن هذا الأمر تأخر كثيرًا، منذ أيام الراحل البابا شنودة، الذي قال: "الراجل زي المرأة في الميراث".

وزير الزراعة اللبناني: مصر لعبت دورا كبيرا وأساسيا في وقف إطلاق النار

قال نزار هاني وزير الزراعة اللبناني، إنّ عدة معطيات ساعدت على التوصل إلى وقف إطلاق النار في لبنان لمدة 10 أيام، موضحًا أن من بينها توسع الاعتداءات التي شملت بيروت وكل المناطق اللبنانية، والعدد الكبير من الضحايا اللبنانيين.

ترامب: عون ونتنياهو اتفقا رسميا على وقف إطلاق النار لمدة 10 أيام

أكد الرئيس الامريكي دونالد ترامب، أن الرئيس اللبناني جوزيف عون ونتنياهو اتفقا رسميا على وقف لإطلاق النار لمدة 10 أيام، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

الأمم المتحدة: أسعار النفط ارتفعت عالميا بسبب الحرب في إيران لأكثر من 40%

أكدت الأمم المتحدة، أن أسعار النفط ارتفعت عالميا بسبب الحرب في إيران لأكثر من 40%، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

أحد المتضررين في قضية استثمار السيارات: القبض على المتهم عبر الإنتربول

قال هشام محمد، أحد المتضررين في قضية الاستثمار في تجارة السيارات، إن القبض على المتهم عبر الإنتربول مثّل تطورًا مهمًا في مسار القضية، بعد فترة من هروبه خارج البلاد على خلفية بلاغات متعددة تتعلق بالنصب والاستثمار غير المشروع.

مندوب الاتحاد الأوروبي بالأمم المتحدة: ارتفاع أسعار النفط عالميا لأكثر من 50%

أكد مندوب الاتحاد الأوروبي بالأمم المتحدة، أن أسعار الأسمدة ارتفعت بأكثر من 20% في أمريكا اللاتينية والكاريبي، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.