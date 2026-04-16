مصطفى بكري : يجب العودة لمبادرة الرئيس السيسي بتكوين قوى عربية مشتركة

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن مصر تقوم بدور لتثبيت الإستقرار، ومنع الإنفجار الكبير في المنطقة، مشيرا إلى أن مصر طالبت بوقف التصعيد، وحماية الملاحة البحرية، والعمل على منع توسعة الحرب، وإيجاد حلول بديلة للعنف الموجود.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الملف النووي الايراني لو تم تعليقه، سيكون خطرا كبيرا، لأنه من الممكن أن يؤدي لتوسعة الحرب، وخروج الأمر عن السيطرة.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن الدفاع عن الأمن القومي العربي أصبح مسألة هامة، مؤكدا أنه يجب أن نعود لمبادرة الرئيس السيسي بتكوين قوى عربية مشتركة لحماية الأمن العربي.