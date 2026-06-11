موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2026 والإجازات المتبقية حتى نهاية العام

إجازة رأس السنة الهجرية 2026 في مصر.. تزايدت معدلات البحث خلال الساعات الأخيرة عن موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1448هـ، بالتزامن مع اقتراب حلول المناسبة التي تعد من أبرز الإجازات الرسمية المنتظرة للعاملين في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، حيث يحرص الموظفون والعاملون على معرفة موعد العطلة الرسمية والاستعداد لها، خاصة أنها تأتي ضمن سلسلة الإجازات الرسمية المقررة خلال العام الجاري.

وتحظى الإجازات الرسمية باهتمام واسع من المواطنين في مختلف المحافظات، لما تمثله من فرصة للراحة وقضاء الوقت مع الأسرة أو التخطيط للرحلات والأنشطة المختلفة، وهو ما يجعل البحث عن مواعيد العطلات الرسمية من الموضوعات الأكثر تداولًا خلال هذه الفترة.

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موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1448

وفقًا لأجندة العطلات الرسمية، فإن إجازة رأس السنة الهجرية 1448 تعد أول إجازة رسمية خلال شهر يونيو الجاري، ومن المقرر أن توافق يوم الخميس 18 من الشهر الجاري.

وتنتظر مختلف الجهات الحكومية والخاصة صدور القرار الرسمي الذي يحدد موعد الإجازة بشكل نهائي للعاملين بالدولة، حيث جرت العادة على إعلان القرارات المنظمة للإجازات الرسمية قبل موعدها بفترة قصيرة.

ومن المنتظر أن يصدر القرار الرسمي الخاص بإجازة رأس السنة الهجرية خلال الأيام المقبلة، بما يوضح آليات تطبيقها للعاملين في الجهات الحكومية والقطاعين العام والخاص.

إجازات رسمية مدفوعة الأجر للعاملين

تعد الإجازات الرسمية المعلنة ضمن الأجندة الرسمية للدولة إجازات مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية.

كما تشمل الإجازات الرسمية العاملين في شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك وفق القواعد المنظمة للعمل والإجازات المعتمدة داخل الدولة.

وتحرص الجهات المختصة على إعلان مواعيد الإجازات الرسمية مسبقًا، بما يتيح للمواطنين والجهات المختلفة تنظيم أعمالهم وخططهم خلال العام.

الإجازات الرسمية التي شهدها عام 2026

شهد عام 2026 عددًا من المناسبات والعطلات الرسمية التي حصل خلالها العاملون على إجازات مدفوعة الأجر.

وجاءت إجازة عيد الميلاد الشرقي يوم الأربعاء 7 يناير 2026.

كما جاءت إجازة العيد القومي للثورة والشرطة يوم الخميس 29 يناير 2026.

وشهد شهر مارس إجازة رسمية بمناسبة وقفة عيد الفطر المبارك يوم الخميس 19 مارس 2026.

كما امتدت إجازة عيد الفطر المبارك من يوم السبت 20 مارس حتى يوم الأحد 22 مارس 2026.

الإجازات الرسمية خلال الربيع والصيف

تضمنت قائمة العطلات الرسمية أيضًا إجازة شم النسيم التي وافقت يوم الاثنين 13 أبريل 2026.

كما جاءت إجازة عيد تحرير سيناء يوم السبت 25 أبريل 2026.

وفي شهر مايو حصل العاملون على إجازة عيد العمال يوم الجمعة 1 مايو 2026.

وشهد الشهر نفسه إجازة وقفة عيد الأضحى المبارك يوم الثلاثاء 26 مايو 2026.

كما تضمنت القائمة إجازة عيد الأضحى المبارك يوم السبت 30 مايو 2026.

إجازات النصف الثاني من عام 2026

بعد إجازة رأس السنة الهجرية المقررة يوم الخميس 18 يونيو 2026، تستمر قائمة الإجازات الرسمية خلال النصف الثاني من العام.

وتأتي إجازة عيد ثورة 30 يونيو يوم الخميس 2 يوليو 2026.

كما تحل إجازة عيد ثورة 23 يوليو يوم الخميس 23 يوليو 2026.

ويشهد شهر أغسطس إجازة رسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف يوم الثلاثاء 26 أغسطس 2026.

فيما تختتم الإجازات الرسمية المعلنة خلال العام بإجازة عيد القوات المسلحة يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026.

قائمة الإجازات الرسمية المتبقية حتى نهاية 2026

تضم قائمة الإجازات الرسمية المتبقية خلال العام الآتية.

الخميس 18 يونيو 2026 إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية.

الخميس 2 يوليو 2026 إجازة رسمية بمناسبة عيد ثورة 30 يونيو.

الخميس 23 يوليو 2026 إجازة رسمية بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو.

الثلاثاء 26 أغسطس 2026 إجازة رسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف.

الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 إجازة رسمية بمناسبة عيد القوات المسلحة.

اهتمام متزايد بمواعيد الإجازات الرسمية

يواصل المواطنون والعاملون في مختلف القطاعات متابعة مواعيد الإجازات الرسمية باعتبارها من الموضوعات التي تحظى باهتمام كبير على مدار العام.

ومع اقتراب موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1448، يزداد البحث عن تفاصيل العطلة الرسمية والإجازات المتبقية خلال عام 2026، خاصة في ظل رغبة الكثيرين في تنظيم خطط السفر والراحة والاستفادة من أيام العطلات الرسمية المعلنة.

وتبقى إجازة رأس السنة الهجرية واحدة من أبرز المناسبات الرسمية المنتظرة خلال شهر يونيو الجاري، في انتظار الإعلان الرسمي النهائي الخاص بتنظيمها للعاملين في مختلف الجهات والقطاعات.