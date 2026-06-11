خبير أسري يحذر : مواقع التواصل أصبحت أحد أبرز أسباب الخلافات الزوجية

حذر المستشار أمير نصيف، المحامي والمتخصص في الشأن الأسري، من التأثير المتزايد لمواقع التواصل الاجتماعي على استقرار الحياة الزوجية، مؤكدًا أنها أصبحت أحد أبرز العوامل التي تقف وراء تصاعد الخلافات الأسرية خلال السنوات الأخيرة.



وأوضح نصيف خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي هشام موسى على قناة الحدث اليوم، أن الاستخدام غير المنضبط لمنصات التواصل فتح الباب أمام العديد من المشكلات بين الأزواج، سواء بسبب إهدار الوقت، أو ضعف التواصل المباشر داخل الأسرة، أو الانشغال المستمر بالعالم الافتراضي على حساب العلاقات الإنسانية الحقيقية.



وأشار إلى أن بعض التطبيقات الرقمية باتت تلعب دورًا سلبيًا في تأجيج النزاعات الزوجية، خاصة عندما تتحول إلى وسيلة للشك أو سوء الفهم أو المقارنات غير الواقعية بين الحياة الحقيقية وما يتم عرضه عبر الشاشات.



وأضاف أن استقرار الأسرة لا يرتبط بعامل واحد فقط، وإنما يتأثر بمجموعة من المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، إلا أن مواقع التواصل أصبحت اليوم عنصرًا حاضرًا بقوة في كثير من القضايا الأسرية التي تنتهي إلى الانفصال أو الطلاق.



وشدد أمير نصيف على أهمية تحقيق التوازن بين استخدام التكنولوجيا والحفاظ على الروابط الأسرية، مؤكدًا أن الحوار المباشر والتفاهم بين الزوجين يظلان الركيزة الأساسية لحماية الأسرة من الخلافات والتفكك.



https://www.facebook.com/MohamedMusaOfficial/videos/2205592053593838/