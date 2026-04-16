أحد المتضررين في قضية استثمار السيارات: القبض على المتهم عبر الإنتربول

قال هشام محمد، أحد المتضررين في قضية الاستثمار في تجارة السيارات، إن القبض على المتهم عبر الإنتربول مثّل تطورًا مهمًا في مسار القضية، بعد فترة من هروبه خارج البلاد على خلفية بلاغات متعددة تتعلق بالنصب والاستثمار غير المشروع.

وأوضح "هشام" خلال مداخلة علي برنامج يحدث في مصر، أن المتضررين استقبلوا خبر ضبط المتهم بارتياح كبير بعد معاناة طويلة، مشيرًا إلى أن القضية تضم نحو 150 متضررًا، بخسائر مالية متفاوتة وصلت في بعض الحالات إلى ملايين الجنيهات، بينما تُقدّر إجمالي المبالغ محل النزاع بنحو ملياري جنيه وفقًا للتقديرات المتداولة.

وأضاف أن التحقيقات لم تقتصر على المتهم الرئيسي فقط، بل امتدت إلى استدعاء أطراف أخرى ضمن دائرة الفحص، في إطار تتبع حركة الأموال والكشف عن جميع الملابسات المرتبطة بالقضية.

وأشار إلى أن أكثر من 70 متضررًا قاموا بتوكيل محامٍ موحد لاتخاذ الإجراءات القانونية، تمهيدًا لرفع دعاوى لاسترداد الحقوق المالية ومتابعة مسار القضية أمام جهات التحقيق والقضاء.

واختتم هشام محمد تصريحه بالتأكيد على الثقة في العدالة، وانتظار استكمال الإجراءات القانونية حتى الوصول إلى الحكم النهائي.