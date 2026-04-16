وزير الزراعة اللبناني: مصر لعبت دورا كبيرا وأساسيا في وقف إطلاق النار

قال نزار هاني وزير الزراعة اللبناني، إنّ عدة معطيات ساعدت على التوصل إلى وقف إطلاق النار في لبنان لمدة 10 أيام، موضحًا أن من بينها توسع الاعتداءات التي شملت بيروت وكل المناطق اللبنانية، والعدد الكبير من الضحايا اللبنانيين.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية أمل مضهج، عبر قناة القاهرة الإخبارية: "كل يوم نخسر المئات والعشرات بالإضافة إلا العدد الكبير من الجرحى ومستشفياتنا مليئة اليوم بالجرحى التي سببتها الحرب، وكل لك أدى إلى التعاطف الدولي الكبير والتواصل والاتصالات من كل أصدقاء لبنان وعلى رأسهم الولايات المتحدة والسعودية ومصر".

وتابع، أن مصر لعبت دورا كبيرا وأساسيا في هذه المفاوضات بدعم لبنان للوصول إلى وقف إطلاق النار، معربا عن تمنيه أن تتقدم هذه المفاوضات في الأيام المقبلة والذهاب إلى ما يطلبه لبنان.

وشدد، على أن المطلب الأول والأخير عند اللبنانيين اليوم هو تحرير الأرض وعودة الأهالي إلى قراهم وأرضهم وأن يستلم الجيش اللبناني كل هذه المناطق وأن تكون بإدارة وتحت إشرافه.