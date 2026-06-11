بعد تراجع أسعاره.. ما الفيتامينات التي يحتوي عليها البيض؟ وهل يعد بديلاً للحوم؟

يعتبر البيض من أكثر الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية، لذلك يحرص الكثيرون على إضافته إلى نظامهم الغذائي، خاصة بعد انخفاض أسعاره مقارنة ببعض مصادر البروتين الأخرى.

ويحتوي البيض على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن المهمة، أبرزها فيتامين A الداعم لصحة العين، وفيتامين D الضروري لصحة العظام، وفيتامينات B12 وB2 (الريبوفلافين) التي تساعد في إنتاج الطاقة والحفاظ على صحة الجهاز العصبي، بالإضافة إلى حمض الفوليك والسيلينيوم والكولين المهم لصحة الدماغ.

أما من ناحية البروتين، فتحتوي البيضة الواحدة على نحو 6 إلى 7 جرامات من البروتين عالي الجودة، الذي يضم جميع الأحماض الأمينية الأساسية التي يحتاجها الجسم.

هل البيض بديل للحوم؟

يمكن للبيض أن يكون بديلاً جيدًا للحوم في بعض الوجبات، لأنه يوفر بروتينًا عالي القيمة الغذائية، لكنه لا يُعد بديلاً كاملاً للحوم في جميع الحالات. فاللحوم تحتوي على كميات أكبر من الحديد والزنك وبعض العناصر الغذائية الأخرى، خاصة الحديد سهل الامتصاص.

لذلك ينصح خبراء التغذية بالتنوع بين مصادر البروتين المختلفة، مثل البيض واللحوم والأسماك والبقوليات ومنتجات الألبان، للحصول على احتياجات الجسم من العناصر الغذائية المتنوعة.

فوائد تناول البيض

يساعد على بناء العضلات والحفاظ عليها.

يمنح الشعور بالشبع لفترات أطول.

يدعم صحة الدماغ بفضل احتوائه على الكولين.

يساهم في الحفاظ على صحة العين.

مصدر اقتصادي ومغذٍ للبروتين.



ورغم فوائد البيض العديدة، فإن الاعتدال في تناوله واتباع نظام غذائي متوازن يظل الخيار الأفضل للحفاظ على الصحة العامة.