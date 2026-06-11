طريقة عمل المكرونة بالسجق

تعد المكرونة بالسجق من الوجبات السريعة والشهية التي تجمع بين المذاق الغني وسهولة التحضير، ويمكن إعدادها في أقل من 30 دقيقة.

المكونات

500 جرام مكرونة (أقلام أو سباجيتي)

250 جرام سجق بلدي أو شرقي مقطع حلقات

2 ملعقة كبيرة زيت

1 بصلة متوسطة مفرومة

3 فصوص ثوم مفرومة

2 حبة فلفل ألوان مقطعة شرائح (اختياري)

2 كوب عصير طماطم

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

ملح حسب الرغبة

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

نصف ملعقة صغيرة بابريكا

رشة شطة (اختياري)



طريقة التحضير

1. اسلقي المكرونة في ماء مغلي مملح حتى تنضج، ثم صفيها واتركيها جانبًا.



2. سخني الزيت في مقلاة كبيرة، ثم أضيفي السجق وقلبيه حتى يكتسب لونًا ذهبيًا.



3. أضيفي البصل وقلبيه حتى يذبل، ثم أضيفي الثوم وقلبي لمدة دقيقة.



4. ضعي الفلفل الألوان وقلبيه لدقيقتين.



5. أضيفي عصير الطماطم وصلصة الطماطم، ثم تبلي بالملح والفلفل الأسود والبابريكا والشطة.



6. اتركي الصلصة على نار متوسطة لمدة 10 دقائق حتى تتماسك.



7. أضيفي المكرونة المسلوقة إلى الصلصة وقلبي جيدًا حتى تتشرب النكهات.



8. قدمي المكرونة بالسجق ساخنة، ويمكن تزيينها بالبقدونس المفروم أو الجبن المبشور.

للحصول على نكهة مميزة تشبه المطاعم، أضيفي ملعقة صغيرة من الزعتر المجفف أو الريحان إلى الصلصة قبل رفعها من النار.