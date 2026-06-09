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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

3 مكونات فقط لعمل مكرونة كريمية مثل المطاعم.. وصفة سريعة بمذاق لا يقاوم

3 مكونات فقط لعمل مكرونة كريمية مثل المطاعم.. وصفة سريعة بمذاق لا يقاوم
3 مكونات فقط لعمل مكرونة كريمية مثل المطاعم.. وصفة سريعة بمذاق لا يقاوم
أسماء عبد الحفيظ

تعد المكرونة من أكثر الأطباق المحببة لدى الكبار والصغار، كما أنها من الوجبات التي يمكن تحضيرها بطرق لا حصر لها، ومنتهي السهولة، ففي الفترة الأخيرة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وصفة مكرونة كريمية تعتمد على 3 مكونات أساسية فقط، لكنها تمنح مذاقاً غنياً وقواماً ناعماً يشبه الأطباق التي تقدم في أشهر المطاعم.

3 مكونات فقط لعمل مكرونة كريمية مثل المطاعم 

3 مكونات فقط لعمل مكرونة كريمية مثل المطاعم.. وصفة سريعة بمذاق لا يقاوم

وتتميز هذه الوصفة بأنها لا تحتاج إلى وقت طويل أو مهارات خاصة في الطهي، لذلك أصبحت خياراً مثالياً للأمهات والموظفات وكل من يبحث عن وجبة سريعة ولذيذة في الوقت نفسه، للشيف سارة الحافظ.

مكونات الوصفة

لتحضير طبق مكرونة كريمية يكفي 3 إلى 4 أشخاص، ستحتاجين إلى:

* 250 جرام مكرونة من النوع المفضل لديك
* كوب من كريمة الطهي
* كوب من الجبن المبشور القابل للذوبان

ورغم أن هذه هي المكونات الأساسية، يمكن إضافة رشة فلفل أسود أو بعض الأعشاب المجففة لإضفاء نكهة إضافية دون التأثير على بساطة الوصفة.

طريقة التحضير

ابدئي بسلق المكرونة في كمية مناسبة من الماء المغلي مع القليل من الملح. اتركيها حتى تنضج وفق التعليمات الموجودة على العبوة، ثم احتفظي بنصف كوب من ماء السلق قبل تصفيتها.

في مقلاة واسعة على نار هادئة، ضعي كريمة الطهي واتركيها تسخن لمدة دقيقة أو دقيقتين. بعد ذلك أضيفي الجبن المبشور تدريجياً مع التقليب المستمر حتى يذوب تماماً ويتحول الخليط إلى صوص كريمي ناعم ومتجانس.

أضيفي المكرونة المسلوقة إلى الصوص وقلبي جيداً حتى تتغطى كل قطعة بالصوص الكريمي. إذا لاحظتِ أن القوام أصبح كثيفاً، أضيفي قليلاً من ماء السلق مع التقليب حتى تحصلي على القوام المثالي.

قدمي المكرونة ساخنة مباشرة بعد الانتهاء من تحضيرها للحصول على أفضل مذاق.

لماذا تشبه هذه الوصفة أطباق المطاعم؟

يعتقد الكثيرون أن تحضير المكرونة الكريمية مثل المطاعم يحتاج إلى مكونات كثيرة وخطوات معقدة، لكن الحقيقة أن السر يكمن في جودة المكونات وطريقة الدمج بينها.

فالجبن المذاب مع الكريمة ينتج صوصاً غنياً وناعماً، بينما يساعد النشا الموجود في ماء سلق المكرونة على منح الصوص قواماً حريرياً يلتصق بالمكرونة بشكل مثالي، وهو ما يميز الأطباق الاحترافية.

كما أن الطهي على نار هادئة يمنع انفصال الدهون عن الصوص ويحافظ على قوامه المتجانس.

 أفكار لإضافة نكهات مختلفة

بعد إتقان الوصفة الأساسية، يمكنك تطويرها بسهولة حسب ذوقك وذوق أفراد أسرتك.

فيمكن إضافة شرائح الدجاج المشوي للحصول على وجبة غنية بالبروتين، أو إضافة الفطر الطازج الذي يمنح الصوص نكهة مميزة. كما يفضل البعض إضافة الجمبري أو قطع السلمون المشوي للحصول على نسخة فاخرة من الطبق.

أما عشاق النكهات القوية فيمكنهم إضافة الثوم المفروم أو رشة من الفلفل الحار أو الأعشاب الإيطالية المجففة.

نصائح لنجاح الوصفة

للحصول على أفضل نتيجة، يفضل عدم الإفراط في سلق المكرونة حتى لا تصبح لينة أكثر من اللازم.

كما ينصح بإضافة الجبن تدريجياً مع التقليب المستمر لضمان ذوبانه بشكل كامل.

ومن المهم أيضاً تقديم الطبق فور الانتهاء من تحضيره، لأن الصوص الكريمي يكون في أفضل حالاته وهو ساخن.

وتبقى هذه الوصفة واحدة من أسهل وأسرع الوصفات التي يمكن إعدادها في المنزل، إذ تجمع بين البساطة والمذاق الفاخر، وتثبت أن تحضير وجبة شهية على طريقة المطاعم لا يحتاج دائماً إلى مكونات كثيرة أو وقت طويل داخل المطبخ.

مكرونة مكرونة كريمية 3 مكونات فقط لعمل مكرونة كريمية مثل المطاعم

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