أبو العينين يبحث تطورات الشرق الأوسط مع رؤساء برلمانات دولية .. ويؤكد دعم أمن الخليج

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الدولة الوطنية الأساس، ولا بد من عدم الإعتداء على الدول، وإحترام القانون الدولي، مشيرا إلى أن الدولة المصرية لها ثوابت بعدم التدخل في شئون الدول، مع العمل على حل الأزمات.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن النائب محمد أبو العينين، رئيس برلمان الاتحاد من أجل المتوسط، أجرى سلسلة لقاءات مكثفة مع عدد من رؤساء البرلمانات حول العالم، من بينهم رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي، لبحث تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن الاجتماعات تناولت ملفات السلام في المنطقة وتداعيات الصراعات في غزة ولبنان، إضافة إلى جهود إعادة الإعمار ومخاطر توسع رقعة التوترات.

وأكد أبو العينين،موقف مصر الرافض لأي اعتداء على دول الخليج، باعتبار أمنه جزءًا من الأمن القومي المصري، مع الإشادة بدور الدولة في دعم الاستقرار.

كما شدد على أهمية تفعيل دور البرلمانات في احتواء الأزمات وحماية المدنيين وضمان استمرار حركة الملاحة وسلاسل الإمداد العالمية.