بالجلابية والشال.. مصري يتجول مع زوجته في شوارع أمريكا ويخطف أنظار المارة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو حظي بتفاعل واسع، ظهر فيه مواطن مصري يرتدي الجلباب والشال ويحمل عصا أثناء تجوله برفقة زوجته في ميدان تايمز الشهير بمدينة نيويورك الأمريكية.

وأظهر الفيديو الزوجين وهما يسيران وسط الزحام والأضواء المميزة التي تشتهر بها المنطقة، في مشهد لفت أنظار المارة وأثار إعجاب العديد من المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي.

وحصد المقطع آلاف المشاهدات والتعليقات، حيث أشاد عدد كبير من المتابعين بتمسك المواطن المصري بملابسه التقليدية وهويته الثقافية خارج البلاد، معتبرين أن المشهد يعكس الاعتزاز بالعادات والتقاليد المصرية أينما كان أصحابها.

كما تفاعل آخرون مع الفيديو بروح من الدعابة، مؤكدين أن الجلباب المصري أصبح حاضرًا في أشهر الميادين العالمية، فيما رأى البعض أن اللقطة تجسد التنوع الثقافي الذي تشهده مدينة نيويورك باستمرار.