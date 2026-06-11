الخميس 18 يونيو إجازة رسمية بالقطاع الخاص بمناسبة رأس السنة الهجرية

أعلن وزير العمل حسن رداد، اليوم، أن يوم الخميس الموافق 18 يونيو 2026 يُعد إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2025، وذلك بمناسبة رأس السنة الهجرية لعام 1448 هـ، وذلك بدلًا من التاريخ الميلادي الموافق للأول من شهر المحرم لعام 1448 هـ، طبقًا لما تسفر عنه الرؤية الشرعية، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقًا للمواعيد المحددة من جانب السلطة المختصة.

ويأتي ذلك تماشيًا مع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إجازة العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.

وأوضح الوزير أن الوزارة أصدرت، اليوم الخميس، الكتاب الدوري رقم (16) لسنة 2026 بشأن منح العاملين بالقطاع الخاص هذه الإجازة، مع التأكيد على أحقية صاحب العمل في تشغيل العامل خلال هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، على أن يستحق العامل، في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم، مثلي هذا الأجر، أو يُمنح يومًا آخر عوضًا عنه، وذلك وفقًا لأحكام قانون العمل.

وأكد وزير العمل أن إصدار الكتاب الدوري يأتي في إطار الحرص على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية بين مختلف قطاعات الدولة، وتحقيق الاستقرار في بيئة العمل، مع مراعاة مصالح أصحاب الأعمال والعاملين، وضمان استمرار الأعمال والخدمات الحيوية وفقًا لما تقتضيه طبيعة العمل.

ووجّه الوزير رؤساء الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة ومديري مديريات العمل بالمحافظات بمتابعة تنفيذ أحكام الكتاب الدوري داخل مواقع العمل والإنتاج، ونشر أحكامه بين المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل، والتأكد من الالتزام الكامل بحقوق العاملين المقررة قانونًا...كما تقدّم وزير العمل بالتهنئة إلى عمال مصر وأصحاب الأعمال والشعب المصري بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية الجديدة، داعيًا الله أن يعيد هذه المناسبة على مصر وشعبها بمزيد من التقدم والاستقرار والرخاء.