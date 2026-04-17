الزمالك في مهمة حاسمة أمام شباب بلوزداد بنصف نهائي الكونفدرالية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم لخوض مواجهة قوية ومصيرية أمام فريق شباب بلوزداد الجزائري، ضمن منافسات إياب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية لموسم 2025-2026، في لقاء ينتظره عشاق القلعة البيضاء بشغف كبير.

يدخل الزمالك المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما نجح في تحقيق فوز ثمين خلال مباراة الذهاب التي أقيمت في الجزائر على ملعب نيلسون مانديلا، حيث حسم اللقاء بهدف نظيف سجله اللاعب البرازيلي خوان بيزيرا، ليمنح فريقه أفضلية مهمة قبل موقعة الإياب في القاهرة.

سيناريوهات التأهل إلى النهائي

يمتلك الزمالك أكثر من فرصة لحسم بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية، إذ يكفيه تحقيق الفوز أو حتى التعادل بأي نتيجة من أجل العبور رسميًا إلى النهائي القاري. في المقابل، يحتاج فريق شباب بلوزداد إلى الفوز بفارق هدفين لقلب الطاولة وخطف بطاقة التأهل من الفريق المصري.

ملعب القاهرة يحتضن القمة المرتقبة

تقام المباراة على استاد القاهرة الدولي، الذي من المنتظر أن يشهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا لدعم الزمالك في هذه المواجهة الحاسمة، خاصة أن الفريق يسعى لاستعادة أمجاده الإفريقية والمنافسة بقوة على اللقب.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، على أن تُنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، وتحديدًا قناة beIN Sports 3، الناقل الحصري لمباريات البطولة.

طموحات بيضاء نحو اللقب

يأمل الزمالك في استغلال عاملي الأرض والجمهور لحسم التأهل مبكرًا، وتأكيد تفوقه على الفريق الجزائري، من أجل الاقتراب خطوة جديدة نحو التتويج بالبطولة وإسعاد جماهيره