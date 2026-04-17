الأهلي يسدد مستحقات الحكام الأجانب لمواجهتي بيراميدز والزمالك

كشف الإعلامي جمال الغندور عن تحرك جديد من جانب إدارة النادي الأهلي، يتعلق بالاستعداد لمواجهتين من العيار الثقيل أمام فريقي بيراميدز والزمالك، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

سداد المستحقات دفعة واحدة

وأوضح الغندور، خلال برنامجه “ستاد المحور”، أن إدارة الأهلي قررت سداد قيمة استقدام طاقم الحكام الأجانب الخاص بالمباراتين، على أن يتم ذلك في بداية الأسبوع المقبل. وأشار إلى أن النادي سيتحمل هذه التكاليف دفعة واحدة، في خطوة تعكس الجدية في التعامل مع هذه المواجهات المهمة.

ويأتي هذا القرار في إطار التزام الأهلي الكامل بلوائح الاتحاد المنظمة للمسابقة، والتي تنص على أن النادي الذي يطلب تعيين حكام أجانب، يتحمل كافة النفقات المالية المتعلقة بهم، على أن يتم سدادها مسبقًا قبل موعد المباراة بوقت كافٍ.

وتحظى مباراتا الأهلي أمام بيراميدز والزمالك بأهمية كبيرة في تحديد مسار المنافسة على لقب الدوري، خاصة في ظل التقارب في النقاط بين الفرق المتنافسة. وتسعى إدارة الأهلي إلى توفير كافة عوامل النجاح للفريق، بما في ذلك ضمان إدارة تحكيمية أجنبية لتلك اللقاءات المرتقبة.

في الوقت نفسه، يواصل الجهاز الفني ولاعبو الأهلي استعداداتهم المكثفة للمباراتين، في ظل طموحات كبيرة لحصد النقاط كاملة، ومواصلة المنافسة بقوة على لقب الدوري حتى الجولات الأخيرة من الموسم