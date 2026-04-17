الأزمة انتهت.. الأهلي يتراجع عن طلب الاستماع لتسجيلات الـVAR

أكد محمد مهدي، الناقد الرياضي، أن النادي الأهلي تراجع عن تمسكه ببعض مطالبه المتعلقة بالاستماع لتسجيلات تقنية الفيديو (VAR) في أزمة مباراة سيراميكا كليوباترا، مشيرًا إلى أن الأوضاع تتجه نحو الهدوء خلال الفترة المقبلة.



وقال مهدي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي إيهاب الكومي عبر برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إن مبدأ «سيب وأنا أسيب» بين الأهلي واتحاد الكرة صحيح بنسبة 100%، مؤكدًا أنه تمت تهدئة الأجواء بين الطرفين، وأن الملف في طريقه للإغلاق.



وأضاف أن الأهلي لن يطلب الاستماع إلى تسجيلات الـVAR، كما لن يحيل اتحاد الكرة سيد عبد الحفيظ إلى لجنة الانضباط، موضحًا أن فتيل الأزمة تم احتواؤه، وأن الاجتماعات الأخيرة داخل النادي اتسمت بالهدوء والودية.



وتابع أن هناك اجتماعًا عُقد في فرع النادي بالشيخ زايد، مع وجود تفويض لسيد عبد الحفيظ وياسين منصور فيما يخص قرارات قطاع الكرة، مشيرًا إلى عدم وجود خلافات بين محمود الخطيب وسيد عبد الحفيظ، وإنما اختلاف في تقدير حجم الأزمة.



وأشار إلى وجود تواصل بين عدد من الأندية، بقيادة الأهلي، لطرح بعض المطالب، أبرزها دمج لجنة الحكام مع رابطة الأندية، إلا أن هذا المقترح قوبل برفض من ناديي الزمالك وبيراميدز، مؤكدًا أن تطبيقه على أرض الواقع سيكون صعبًا.



وأوضح أن هناك مفاوضات جارية بين اتحاد الكرة والشركة المسؤولة عن إدارة الدوري بشأن إدراج فقرة لتحليل الحالات التحكيمية الجدلية في الموسم المقبل، على غرار التجربة السابقة مع كلاتنبرج.



كما أشار إلى أن أوسكار رويز بات قريبًا من الرحيل عن رئاسة لجنة الحكام في الموسم المقبل، بحسب معلوماته الشخصية.



وفيما يتعلق بمباراة الزمالك وبيراميدز المقبلة في الدوري، أوضح أن الطاقم الأقرب هو مصري بقيادة أمين عمر، رغم وجود تحفظات من الفريقين ورغبة الحكم في عدم إدارة اللقاء.



واختتم بأن فرص استمرار المدرب الدنماركي ييس توروب مع الأهلي مرتبطة بتحقيق لقب الدوري، مؤكدًا أن النادي يدرس خيار الإبقاء عليه حال التتويج، أو رحيله في حال خسارة البطولة، مع التمسك بفكرة التحكيم الأجنبي في مباريات القمة أمام الزمالك وبيراميدز.