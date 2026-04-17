هاني رمزي: الأهلي له حق طلب مراجعة الـVAR

أكد هاني رمزي، لاعب لأهلي السابق، أن مطالبة الأهلي بالاطلاع على ما دار بين حكم الساحة وحكم تقنية الفيديو “VAR” تُعد خطوة طبيعية ومتعارف عليها في مختلف دوريات العالم، مشيرًا إلى أن الهدف منها هو الحفاظ على حقوق النادي.

وقال رمزي، خلال استضافته في برنامج “يا مساء الأنوار” مع الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة MBC مصر 2، إن تحرك الأهلي في هذا الملف يأتي في إطار السعي للشفافية وتوضيح القرارات التحكيمية المثيرة للجدل.

وأضاف أن سيد عبد الحفيظ مكلف من جانب مجلس إدارة النادي بإدارة ملف كرة القدم، مؤكدًا أنه مفوض بشكل رسمي للتعامل مع مثل هذه الأمور، وهو ما يبرر حضوره إلى مقر اتحاد الكرة.

وأوضح أن لوائح الاتحاد لا تتضمن نصًا صريحًا يحدد من يحق له تمثيل الأندية في مثل هذه الجلسات، وهو ما يمنح الأندية حرية اختيار من يمثلها وفقًا لرؤيتها.

وأشار رمزي إلى أن سيد عبد الحفيظ يعد من الكوادر المحترمة في مجال الإدارة الرياضية، مؤكدًا أنه يراه من الأفضل في أدوار المدير الرياضي أو مدير الكرة، نظرًا لخبراته الكبيرة وقدرته على إدارة هذا الملف بكفاءة.

واختتم هاني رمزي تصريحاته بالتأكيد أن تواجد عبد الحفيظ في اتحاد الكرة جاء بصفته مفوضًا من إدارة الأهلي، وليس تصرفًا فرديًا، بل في إطار دور رسمي يخدم مصلحة النادي.