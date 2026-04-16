فن وثقافة

تكريم عايدة رياض في الجزائر .. رسالة مؤثرة : حسيت تكريمي وسط أهلي وناسي

يارا أمين

أعربت الفنانة عايدة رياض عن سعادتها الكبيرة بعد تكريمها في مهرجان الجزائر السينمائي الدولي، وذلك عن مجمل أعمالها الفنية، مؤكدة أن هذه اللحظة تُعد من أبرز محطات مشوارها.

وشاركت عايدة رياض جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» كلمات مؤثرة، قالت فيها: «الحمد لله تم تكريمي في مهرجان الجزائر السينمائي الدولي عن مجمل أعمالي، سعيدة جدًا جدًا بالتكريم العظيم ده في دولة عريقة زي الجزائر».

وأضافت: «الجزائر بلد التاريخ والحضارة والشعب الأصيل الكريم، حسيت وأنا وسطكم إني وسط أهلي وناسي بالظبط»، مشيدة بذوق الجمهور الجزائري وثقافته، مؤكدة أن الفن هناك يحمل طابعًا مميزًا يعكس غنى الثقافة وجمالها.

ووجهت الشكر لكل القائمين على المهرجان، وكذلك للشعب الجزائري على حفاوة الاستقبال، قائلة: «شكرًا من قلبي على الحب الكبير اللي شوفته منكم.. الجزائر هتفضل دايمًا في قلبي»

أعمال عايدة رياض 

وشاركت الفنانة عايدة رياض، في الموسم الرمضاني الماضي، بمسلسل درش، من الفنان مصطفى شعبان. 

مسلسل "درش"  يُعرض في 30 حلقة، ومن بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، رياض الخولي، سلوى خطاب، جيهان خليل، أحمد فؤاد سليم، محمد علي رزق، هاجر الشرنوبي، عايدة رياض، سارة نور، غادة طلعت، محمد دسوقي، وطارق النهري، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم لقاء الخميسي وداليا مصطفى وميرهان حسين، والعمل من تأليف محمود حجاج، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة سينرجي.

