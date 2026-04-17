تامر عبدالحميد: أرفض المجازفة بـ بيزيرا وعلى الزمالك استغلال أفضلية الجمهور

أشاد تامر عبد الحميد “دونجا”، لاعب نادي الزمالك السابق، بالدور الكبير الذي تلعبه جماهير القلعة البيضاء في دعم الفريق خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أنها كانت عاملًا حاسمًا في وصول الفريق إلى هذه المرحلة من البطولة.

وقال دونجا، في تصريحاته لبرنامج “ستاد المحور”، إن جماهير الزمالك تستحق التحية بعد مساندتها المستمرة، مشيرًا إلى أنه لولا هذا الدعم لما تمكن الفريق من التقدم في مشواره القاري.

كما أعرب عن أمنياته بتتويج الزمالك ببطولة الكونفدرالية، لما لذلك من أهمية كبيرة على الصعيد المادي ودعم استقرار النادي.

وأضاف نجم الزمالك السابق أنه يثق في قدرة لاعبي الفريق على تقديم مباراة قوية أمام شباب بلوزداد، خاصة في ظل الأداء المميز الذي يقدمه الفريق مؤخرًا، مؤكدًا أن الفوز في لقاء الذهاب يمنح الأبيض أفضلية نسبية قبل مواجهة الإياب.

وحذر دونجا من صعوبة المباراة، مشددًا على ضرورة التركيز وتفادي الأخطاء، خصوصًا أن الفريق الجزائري يمتلك خطورة كبيرة في الكرات الثابتة، وهو ما يتطلب يقظة دفاعية عالية.

وعن التشكيل المتوقع، نصح دونجا بعدم المجازفة بالدفع بخوان بيزيرا في اللقاء، مفضلًا الاعتماد على محمد إبراهيم في الجبهة اليمنى، كما رجّح أن يكون المهدي سليمان هو الأقرب لحراسة مرمى الفريق.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أهمية استغلال الحضور الجماهيري الكبير، والضغط منذ البداية من أجل تسجيل هدف مبكر يسهل مهمة الزمالك في حسم التأهل.