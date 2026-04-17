تعيين حكم سوداني لإدارة مباراة الزمالك وشباب بلوزداد

أعلنت الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تعيين الحكم السوداني محمود علي إسماعيل لإدارة اللقاء الحاسم بين الزمالك المصري وشباب بلوزداد الجزائري، في إياب نصف نهائي البطولة.

ويُعد هذا اللقاء من أبرز مواجهات الموسم، نظرًا لقيمة الفريقين وتاريخهما في المنافسات القارية.

تكتسب هذه المباراة أهمية كبيرة، حيث يسعى الزمالك وشباب بلوزداد لحسم بطاقة التأهل إلى النهائي.

ومن المتوقع أن تشهد المواجهة ندية كبيرة في ظل تقارب المستوى الفني بين الفريقين، إضافة إلى الضغوط الجماهيرية والإعلامية التي تحيط بالمباراة.

ويأمل الزمالك في استغلال عامل الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية، بينما يطمح الفريق الجزائري للعودة بنتيجة تؤهله للمباراة النهائية.

اختيار الحكم محمود علي إسماعيل يعكس ثقة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في كفاءته وقدرته على إدارة المباريات الكبرى. ويُعرف الحكم السوداني بخبرته في إدارة المواجهات القوية على المستوى القاري، وهو ما يجعله خيارًا مناسبًا لمباراة بهذه الحساسية. ومن المنتظر أن يعاونه طاقم تحكيمي متكامل لضمان خروج اللقاء بشكل عادل ومنظم.