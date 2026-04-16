بالتوفيق.. محمد طارق أضا يدعم الزمالك قبل مواجهة شباب بلوزداد

حرص الإعلامي محمد طارق أضا على دعم لاعبي نادي الزمالك، قبل مواجهة فريق شباب بلوزداد، المقرر لها غدًا الجمعة، في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكتب أضا عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “بالتوفيق لنادي الزمالك ممثل الكرة المصرية في المباراة الهامة غدا امام شباب بلوزداد في نصف نهائي كأس الكونفيدرالية".

ويستضيف الزمالك نظيره شباب بلوزداد الجزائري في إياب نصف نهائي الكونفدرالية في السادسة مساء غدٍ الجمعة على ستاد القاهرة الدولي.



وحقق فريق الزمالك فوزًا غاليًا على شباب بلوزداد الجزائري بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد نيلسون مانديلا في مباراة ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.