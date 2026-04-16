الزمالك في مهمة حسم التأهل إلى نهائي الكونفدرالية أمام شباب بلوزداد غدًا في القاهرة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة قوية أمام نظيره شباب بلوزداد الجزائري، ضمن منافسات بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ومن المقرر أن تقام المباراة في السادسة من مساء غد الجمعة على ملعب القاهرة الدولي، وذلك في إطار إياب الدور نصف النهائي من البطولة القارية.

وكان الزمالك قد نجح في تحقيق الفوز خلال لقاء الذهاب بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب نيلسون مانديلا، ليضع قدمًا في المباراة النهائية قبل مواجهة الحسم.

وبات الفريق الأبيض بحاجة إلى التعادل بأي نتيجة في لقاء الإياب من أجل حسم التأهل رسميًا إلى نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

ويأمل الزمالك في مواصلة نتائجه الإيجابية خلال الفترة الأخيرة، سواء على مستوى الدوري المصري أو البطولة الإفريقية، من أجل حجز بطاقة العبور إلى النهائي ومواصلة المنافسة على اللقب.