كوكا ينتظم في التدريبات الجماعية للأهلي

أكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن أحمد نبيل كوكا، لاعب الفريق، انتظم في التدريبات الجماعية مساء اليوم الخميس على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وأوضح جاب الله أن كوكا أنهى برنامج العلاج الطبيعي الذي خضع له وتعافى من الإجهاد العضلي بإحدى عضلات الحوض، الذي غاب بسببه عن المباريات الأخيرة في بطولة الدوري الممتاز.

وعاد الأهلي إلى استئناف تدريباته مساء اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، بعد حصول اللاعبين على راحة عقب مباراة سموحة في بطولة الدوري الممتاز.

وحقق الأهلي فوزًا مهمًّا على حساب سموحة بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة بالجولة الثانية من المرحلة الثانية لبطولة الدوري الممتاز.